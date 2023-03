Era arrivato dopo le gomme squarciate all’ex curato del paese

Il furto dell’auto utilizzata dal sacerdote per il giro di benedizioni pasquali, riporta le lancette indietro nel tempo. A momenti abbastanza turbolenti nella vita di una comunità per la sequela di episodi, sussurri e fatti, che hanno scosso la tranquillità del piccolo borgo incastonato tra le colline della Valdichiana, nel comune di Foiano. Una serie di episodi con al centro il parroco di allora, un anno fa, culminati nel danneggiamento della sua vettura: in quel frangente, furono squarciati i quattro pneumatici. Un atto grave nei confronti del sacerdote, ma solo uno dei tanti che per mesi resero la convivenza con alcuni esponenti della comunità piuttosto turbolenta. Le cronache dei quotidiani richiamano le scritte impresse sull’asfalto nei luoghi attraversati dal sacerdote, oppure messaggi e lettere.

Un pressing andato avanti per mesi, fino a quando il sacerdote decise di chiedere al vescovo il trasferimento. Non fu un atto indolore, perchè il parroco aveva dato vita a un ricco carnet di iniziative per i giovani e il resto dei fedeli, rivitalizzando la vita in parrocchia. E la sua partenza fu patìta dalla comunità. Di rilievo il seminario di studi dedicato alla Sindone con i massimi esperti italiani e i ricercatori scientifici che nella chiesa di San Biagio dedicarono due giornate alle relazioni sulle più recenti scoperte. Nel piccolo borgo della Valdichiana non si era mai visto un evento del genere e quel convegno voluto e promosso dal parroco è rimasto nell’archivio della parrocchia e nei ricordi di molti. Non esiste alcun parallelismo con quanto accaduto a don Julien Didier, tuttavia il furto dell’auto proprio mentre era impegnato nella benedizione delle famiglie, fa pensare a un passato non troppo lontano.

Le indagini dei carabinieri faranno piena luce sull’ultimo episodio in ordine temporale che ha scosso il lento scorrere della vita in un borgo di campagna. E c’è da sperare che il cerchio si chiuda prima possibile.