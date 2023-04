Era appena tornata a casa Le ultime ore al lavoro "Le ho curato la mano" Il racconto del titolare

di Lucia Bigozzi

È stato l’ultimo a incrociare i suoi occhi, quello sguardo malinconico e schivo. Quasi una corazza, ormai da anni. L’ultima parvenza di normalità, prima della tragedia.

Alle 22.30 di una serata di lavoro come tante all’Hotel Park, Renato Felici al timone dell’azienda con il fratello Franco, parla con Sara Ruschi: "Un piccolo problema alla mano: il vapore le aveva arrossato la pelle. Me ne sono occupato io, ricorrendo al cosiddetto ’rimedio della nonna’ per lenire il fastidio. Le ho raccomandato di trattenersi ancora un pò qui, di non rientrare subito ad Arezzo per evitare di guidare con la mano dolorante. Lei è rimasta, poi ci siamo salutati. Voleva tornare dai figli". Oggi Felici rievoca quel momento con la commozione di chi ha perso "una ragazza impegnata nel lavoro, in gamba. Era aiuto cuoco, si occupava della pasticceria", ma allarga la descrizione al profilo di "una ragazza coraggiosa che faceva tutto per i figli, in particolare la bimba". E che, forse, si era trovata ad affrontare problemi più grandi di lei.

Ogni giorno, Sara faceva la spola tra Arezzo e Castiglion Fiorentino. Nell’albergo che ha superato il mezzo secolo di vita e accolto milioni di turisti, Sara lavorava dal 2018: prima come stagionale, poi si era guadagnata il contratto a tempo indeterminato. Un punto fermo per la stabilità della famiglia: era lei con il suo stipendio a mandare avanti casa e figli. Non mancavano i momenti più bui di una convivenza a tratti complicata e nell’ambiente di lavoro pare i colleghi sapessero delle difficoltà della giovane donna. Una sofferenza interiore che Sara cercava di mascherare ma che era possibile cogliere proprio nella profondità di quello sguardo triste. "La cosa che di lei mi ha sempre colpito molto, è che in tutti questi anni non l’ho mai vista sorridere", commenta Felici. E per strapparle un sorriso, donarle un momento di leggerezza, in molti si davano da fare. Come la collega che proprio ieri mattina ha portato con sè gli abitini della figlia, stessa età della bimba di Sara. Un gesto di attenzione, un piccolo regalo. Come quello che la moglie di Renato Felici due settimane fa organizzò per lei. Nel suo atelier di abiti da sposa ha confezionato una mini-collezione per bambini e realizzato un book fotografico dedicato alla piccola. Un bel ricordo, da custodire nell’album di famiglia. In alcune occasioni, il sostegno della famiglia Felici c’è stato anche per aiutare Sara a riempire il frigorifero di casa.

"Nelle serate più impegnative quando si tira a tardi, per Sara e le altre colleghe che vivono fuori Castiglioni, c’è sempre stata una camera pronta per fermarsi ed evitare di fare il viaggio di ritorno a notte fonda. Sarà capitato tre, quattro volte in un anno". Felici fa fatica a commentare ma fa sapere che sta già predisponendo un vitalizio, previsto dalla legge in casi come questi, destinato ai figli. Che ora dovranno camminare nella vita, senza la mamma che si faceva in quattro per loro e nonna che li accudiva quando Sara era al lavoro. "Saremo tutti al funerale di Sara", l’ultima frase, prima delle lacrime.