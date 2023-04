Entra Foni dopo il no di Canicchi

SANSEPOLCRO

A distanza di dodici anni, Michele Foni (nella foto) torna dunque in consiglio comunale a Sansepolcro, a seguito delle dimissioni presentate da Tonino Giunti. L’ingresso ufficiale avverrà nella prossima seduta dell’assise, fissata per le 21,30 di venerdì 14 aprile. In base all’ordine delle preferenze, il posto rimasto vacante sarebbe toccato a Matteo Canicchi, a patto che avesse risolto il problema dell’incompatibilità con il ruolo di membro del consiglio di amministrazione di Nuove Acque spa. Ebbene, Canicchi ha optato per la permanenza all’interno della partecipata, rinunciando quindi in automatico alla carica di consigliere comunale. Foni, 56 anni e di professione educatore animatore, nonché uomo di grande cultura, è già stato a Palazzo delle Laudi dal 2004 al 2011: nella prima legislatura, quella con sindaco Alessio Ugolini e terminata dopo appena 18 mesi, era seduto sugli scranni dell’opposizione, poi – con l’elezione a primo cittadino di Franco Polcri – è passato fra i componenti della maggioranza, ma sempre con la lista civica di "Viva Sansepolcro". Ora rientra con "Borgo al Centro", altro movimento di estrazione non partitica a sostegno del sindaco Fabrizio Innocenti e la sua linea rimane la stessa.

"Ho la fortuna di essere nato e di vivere in una città dalle indubbie potenzialità – ha dichiarato Foni – che però ancora non sono state sfruttate appieno. Ecco perché mi sento onorato di riprendere un impegno votato al bene esclusivo della comunità, con un atteggiamento di grande rispetto e con l’intenzione di ascoltare le voci più autentiche di Sansepolcro, come del resto ho sempre fatto".