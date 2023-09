Enti e associazioni, ecco i finanziamenti a Arezzo: Una settimana per candidarsi al bando

AREZZO

C’è tempo fino all’11 settembre per presentare le candidature per la partecipazione alla Consulta comunale dei giovani del Comune. Possono iscriversi rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni, preferibilmente di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che operino nel Comune e ai giovani, sempre della stessa fascia di età, residenti o domiciliati nel Comune di Arezzo che abbiano maturato esperienze e competenze circa le politiche giovanili. Giovedì 14 settembre sarà invece il termine ultimo per la partecipazione al bando 2023 che prevede la concessione di contributi per le attività ricreative sportive, anche questo con l’obiettivo di promuovere la realizzazione di progetti legati alla creatività in ambito artistico, ricreativo, culturale, educativo e sportivo che abbiano per protagonisti e destinatari principali adolescenti e giovani sempre di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

"Si sta delineando una partecipazione importante alla consulta dei giovani – commenta l’assessore Federico Scapecchi – Segno di una scelta opportuna fatta dall’amministrazione per una più significativa e sinergica partecipazione dei giovani alla comunità, con quella vivacità e creatività che distinguono i progetti di diversa natura".