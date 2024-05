Ensemble vocale aretino, concerto in memoria di Sarrini

La Chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo diventerà il palcoscenico di un evento straordinario, un concerto che non solo riempirà l’aria di note ma anche di emozioni profonde. Questa sera alle ore 21, l’Ensemble Vocale Aretino (E.V.A), guidato dal Maestro Eugenio Dalla Noce e accompagnato all’organo da Sandro Nepi, offrirà un concerto speciale in memoria di Claudio Sarrini, corista e fondatore del coro.

Il programma del concerto abbraccerà una selezione di brani dei grandi maestri della musica classica, culminando con lo splendido “Stabat Mater” di Rheinberger. Ogni nota sarà eseguita con passione e dedizione, un tributo tangibile alla memoria di Claudio Sarrini e al suo significativo contributo alla musica corale. Ma questo concerto non sarà soltanto un’occasione per ricordare una persona straordinaria attraverso la musica; sarà anche un momento di condivisione di emozioni e bellezza. L’ambiente unico e suggestivo della Chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo sarà lo scenario perfetto per immergersi completamente nell’esperienza musicale. L’ingresso al concerto sarà libero e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questa serata speciale, ricca di significato e di spettacolo. Un’opportunità unica per celebrare la vita e il contributo di Claudio Sarrini attraverso la musica.