Energy4Industry 23, biennio ad alta specializzazione per accompagnare le realtà industriali verso la transizione energetica e digitale

Un percorso post diploma con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di accompagnare le realtà industriali verso le nuove sfide della transizione energetica e digitale. Si chiama Energy4Industry 23 il biennio ad alta specializzazione tecnica e tecnologica, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, che Fondazione Its energia e ambiente presenta per il prossimo biennio, in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive del territorio come Abb e -mobility e Piccini Paolo Spa. Dopo quattro edizioni, con quasi 80 studenti, per il quinto anno consecutivo Its energia e ambiente propone un corso in linea con le due fondamentali tendenze dei principali siti produttivi: impatto energetico ed innovazione tecnologica. Grazie alla partecipazione di professionisti provenienti dalle aziende leader del comparto energetico, l’iniziativa punta a replicare gli ottimi risultati, specie in termini di occupazione, raggiunti nelle precedenti edizioni. Oltre l’85% dei diplomati ha trovato un lavoro coerente con il proprio percorso di studi, a un anno dal diploma. "Energy4Industry 23 è la risposta formativa ai due asset strategici, energia e digitale, su cui oggi si gioca la competitività delle grandi aziende che guardano al futuro" ha spiegato Francesco Macrì, presidente di Estra Spa e della Fondazione Its energia e ambiente.