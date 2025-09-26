Energie rinnovabili. Domani incontro a San Giovanni

Arezzo, 26 settembre 2025 – “Rinnovabili in Toscana, il futuro è adesso”: questo il tema dell’incontro pubblico organizzato da Alleanza Verdi Sinistra (AVS) che si terrà domani, sabato 27 settembre, alle ore 11, presso il Circolo ACLI di San Giovanni Valdarno, in via Roma 1. L’iniziativa è rivolta a cittadini, imprese e amministratori locali e sarà un momento di confronto sui temi delle energie rinnovabili, dell’innovazione e della sostenibilità. Durante l’incontro si discuteranno progetti già avviati sul territorio e le prospettive per una Toscana più verde, autonoma dal punto di vista energetico e capace di affrontare le sfide future con coraggio. L’obiettivo del dibattito è sottolineare il ruolo della Regione nello sviluppo di energie pulite, accessibili e sostenibili, con ricadute concrete anche sulle bollette dei cittadini.

Tra i relatori principali saranno presenti Francesco Romizi, candidato capolista AVS per la circoscrizione di Arezzo alle elezioni regionali, Marco Grimaldi, Deputato AVS, e Fabio Roggiolani, cofondatore di Ecofuturo. L’evento, come hanno spiegato gli organizzatori, rappresenta un’occasione concreta per approfondire le politiche di transizione ecologica, condividere esperienze innovative e confrontarsi sulle strategie da adottare per promuovere l’uso di fonti rinnovabili in Toscana.