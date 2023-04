Energia e robotica: l’Isis Valdarno campione regionale

Arezzo, 20 aprile 2023 – Insieme nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e del territorio: è questa la sintesi della Premiazione degli studenti dell’Isis Valdarno, campioni regionali di robotica, svoltasi nei giorni scorsi presso la sala quadri storica della prima centrale Enel di Santa Barbara, recuperata con un suggestivo progetto di ristrutturazione e presentata in anteprima per l’occasione.

I ragazzi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore di San Giovanni Valdarno, infatti, alle gare regionali di robotica educativa “RoboCup Junionr Academy 2023” hanno fatto un exploit, aggiudicandosi l’intero podio della categoria Under 29: primi, secondi e terzi per i team della scuola denominati “Raggi KBT”, “Gli Ultimi” e “Pinzo Team”.

Per questo, a suggellare il rapporto storico tra il territorio ed il sito industriale e minerario di Santa Barbara, che nel suo percorso evolutivo viaggia lungo la rotta dell’innovazione continua, è stato organizzato questo momento di premiazione alla presenza degli studenti protagonisti del concorso e delle loro famiglie, del dirigente scolastico dell’Isis Valdarno Lorenzo Pierazzi, dei professori coordinatori dei progetti di robotica e del gruppo di lavoro R&D della scuola, dell’assessore del comune di San Giovanni Valdarno Nadia Garuglieri, del direttore Enel del sito di Santa Barbara Paolo Tartaglia, dei referenti Affari Istituzionali e Comunicazione Toscana e Umbria di Enel Emiliano Maratea e Riccardo Clementi.

Un momento in cui sono stati presentati anche i prototipi dei team dell’Isis Valdarno, che proprio in questi giorni (19-22 aprile) a Vicenza stanno competendo per le finali nazionali della “RoboCup Junior Academy 2023”: all’iniziativa, che si svolge presso il Palazzetto dello sport e il Pattinodromo della città veneta, partecipano 615 studenti provenienti da 67 scuole di tutta Italia, a partire dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado. Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, peraltro, Enel e Isis Valdarno stanno lavorando ad un progetto di collaborazione, con particolare riferimento ai temi dell’innovazione tecnologica, della transizione energetica e digitale.

A questo proposito la centrale di Santa Barbara, che ha una potenza installata di 392 MW, costituisce un moderno impianto a ciclo combinato dotato dei migliori standard tecnico ambientali; a fine 2022, inoltre, grazie alla collaborazione fra Enel e la startup israeliana Brenmiller, nel sito di centrale è stato realizzato per la prima volta al mondo su scala industriale il TES (Thermal Energy Storage), un innovativo impianto di accumulo sostenibile basato su rocce che permette di immagazzinare l’energia sotto forma di calore e rendere la centrale più flessibile, con margini di crescita in chiave di decarbonizzazione della domanda termica industriale.

L’integrazione del TES con la centrale elettrica esistente ha permesso a Enel e Brenmiller di validare la tecnologia sul campo, in condizioni operative sfidanti e su grande scala. Il sistema permette una riduzione dei tempi di avviamento dell’impianto e una maggiore velocità nelle variazioni di carico, caratteristiche di performance necessarie per favorire una crescente penetrazione delle rinnovabili. In futuro, infatti, il TES potrà essere impiegato per immagazzinare l’energia in eccesso prodotta dalle fonti rinnovabili sotto forma di calore, per offrire integrare soluzioni di accumulo di lunga durata con gli impianti rinnovabili.

L’area mineraria di Santa Barbara, infine, rappresenta un contesto più unico che raro, dal punto di vista storico e paesaggistico, si estende per oltre 1.600 ettari tra i territori comunali di Cavriglia e Figline Valdarno ed è al centro di un progetto di riqualificazione in chiave di sostenibilità ambientale ed economia circolare, che si declina in numerose opportunità in termini naturalistici, di cicloturismo e di ricerca innovativa.