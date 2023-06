Emergenze, ipotesi consorzio Mancano mezzi e volontari "La vallata deve fare rete"

di Sonia Fardelli

Mancano le ambulanze in Casentino e mancano anche i volontari per far fronte ai numerosi servizi. Un punto ribadito dallo stesso sindaco Vagnoli che ha rivolto anche un appello in Regione, seguendo le mosse di Lucia Tanti vice sindaco di Arezzo. E intanto, nella speranza che presto possano arrivare rinforzi e soprattutto investimenti per far fronte a questa emergenza che riguarda un po’ tutte le vallate aretine, il governatore della Misericordia Gabriele Conticini fa una proposta e lancia un appello a tutte le altre associazioni che gestiscono il servizio con le ambulanze. L’appello riguarda la gestione delle due ambulanze Blsd h 24 e dell’ambulanza con infermiere a bordo h12, sulla quale Conticini propone "la creazione di un consorzio unico dell’emergenza tra tutte le misericordie del Casentino, così da dare maggiori risposte in termini di presenza nei turni". Il governatore Conticini punta l’attenzione anche sul reclutamento di nuovi volontari per le ambulanze che, dopo la pandemia, sono molto diminuiti nonostante la gestione sia stata talmente attenta e scrupolosa e nessun volontario abbia contratto il virus durante il servizio. La Misericordia di Bibbiena attualmente conta circa 60 volontari attivi e svolge il 40% dei turni di emergenza di tutto il territorio casentinese, oltre i servizi ordinari che si attestano sui 30 interventi settimanali. Un appello sull’emergenza sanitaria in Casentino che è stato subito recepito e sostenuto dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli. "Mi auguro che l’appello lanciato da Gabriele Conticini - ha detto - relativamente alla creazione di un gruppo unico per la gestione dell’emergenza-urgenza venga prontamente accolto e abbia un seguito per il bene di tutto il territorio.

In questa direzione noi ci impegneremo anche nei confronti della Regione Toscana perché lo riteniamo assolutamente necessario per dare un servizio migliore ai cittadini". Gabriele Conticini coordina la Misericordia di Bibbiena dal 2015 e l’incontro con il sindaco è anche un modo per fare un bilancio degli interventi fatti e dei progetti che la confraternita ha per il futuro. "Il covid è stato un banco di prova importante per tutti noi che abbiamo testato l’operato sul campo - ha detto - evitando i contagi e aiutando le persone. In questi anni abbiamo acquistato una nuova sede, l’ex caserma dei vigili del fuoco, e potenziato il parco macchine anche grazie a tanti imprenditori del Casentino".