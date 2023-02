Emergenza, venerdì vertice con la Asl Tanti: "Ma la Regione ci deve incontrare"

Una sollecitazione nero su bianco. E un vertice convocato per dopodomani. Sono le due novità sul fronte emergenza-urgenza aperto dalle associazioni di volontariato ormai allo stremo per via dei rincari su carburante e attrezzature. Ad Arezzo venerdì i vertici di Misericordia, Croce Rossa e Croce Bianca, saranno ricevuti dal direttore generale della Asl Antonio D’Urso incaricato dall’assessore regionale Simone Bezzini di eseguire una ricognizione sulle necessità di un servizio indispensabile, già alle prese con riduzioni di orari e turni di ambulanze. Entro giugno sono previsti tagli importanti in città e in provincia. D’Urso nei giorni scorsi aveva manifestato la disponibilità ad ascoltare i rappresentanti del volontariato, l’incontro è un altro passaggio di rilievo.

L’altra novità riguarda il livello istituzionale. Da Arezzo parte la seconda lettera all’indirizzo di Bezzini firmata dalla vicesindaco Lucia Tanti: torna a chiedere un incontro per affrontare problemi e individuare soluzioni. Che “devono essere politiche, non tecniche. La Regione e nella fattispecie l’assessore con la delega alla sanità deve confrontarsi con gli amministratori, oltre al Comune di Arezzo ci sono 9 sindaci delle zone sanitarie della provincia preoccupati per la continuità dei servizi ma anche per le attività che le associazioni garantiscono ogni giorno”.

Nella lettera, Tanti si fa portavoce delle istanze del volontariato nell’incontro servito a fare il punto. Ciò che tutti “le chiedono, non è dare mandato a D’Urso di fare una ricognizione, ma è un incontro urgente con lei di natura politica”, scrive Tanti a Bezzini. "Questo territorio la esaustiva ricognizione l’ha già fatta ed è piuttosto chiara ai nostri occhi". Come a dire: il tempo stringe, servono azioni.