Emergenza, parla Vagnoli: "Restano tante criticità". Ambulanze potenziate

Nuovo appello di Filippo Vagnoli, vice presidente della Conferenza aziendale dei sindaci sul tema della riforma della emergenza-urgenza. "E’ necessario - ha detto - uno sforzo ulteriore per attuare nella realtà la riforma e garantire personale adeguato perché questo accada". Per quanto riguarda il Casentino è previsto il mantenimento dell’auto medica, delle due ambulanze Blsd e l’ambulanza infermierizzata che passa da 12 a 24 ore. "La riforma della emergenza urgenza già approvata dalla Giunta regionale che ne è titolare insieme alla Asl - spiega Vagnoli - è qualcosa che salutiamo con soddisfazione ma allo stesso tempo con apprensione.

La motivazione non sta tanto sullo spirito ovvero i concetti messi sulla carta che ci trovano d’accordo, quanto sulla reale messa a terra dell’intero progetto. Personalmente sono d’accordo, anche confrontandomi con i colleghi, sulla previsione di auto medica (con medico a bordo) e il potenziamento delle ambulanze infermierizzate in ogni zona distretto. Ma ciò non è sufficiente se rimane sulla carta: chiediamo una certezza nell’applicabilità di tale riforma che si deve confrontare con la necessità di personale in numero adeguato e certo. Come vice presidente chiedo la messa in atto effettiva della riforma, ascoltando le osservazioni provenienti dai territori, da sindaci e associazioni.

La paura che ho e che condivido con tanti colleghi è che accada di nuovo ciò che è accaduto in passato ovvero che tali riforme non vengano poste in essere nella realtà. E non possiamo più permettere che questo avvenga". Le premesse della riforma dell’emergenza urgenza sul Casentino sono buone, ma Vagnoli, come tutti i suoi colleghi sindaci, chiede che tutto questo venga poi realmente realizzato. "Per quanto riguarda la nostra vallata - continua il primo cittadino di Bibbiena - è previsto il mantenimento dell’auto medica, delle due ambulanze Blsd con aiuto del volontariato che ringrazio infinitamente per la disponibilità e la collaborazione e l’ambulanza infermierizzata che passa da 12 a 24 ore.

A stretto giro arriva la conferma del vice sindaco di Arezzo Tanti: Abbiamo dato parere favorevole perché la proposta che ci arriva dalla Asl è migliorativa per la città di Arezzo, per il Casentino e più in generale per tutta la nostra provincia che vede aumentare il servizio con più 48 h di copertura con 4 ambulanze infermierizzate che passano da h12 ad h24. Convincente in particolare l’approccio che è sperimentale, graduale, con ampio spazio per i territori e per le associazioni di volontariato. Restano sul tavolo molte criticità e per queste ultime aspettiamo ancora un segno dall’assessore Bezzini".