Emergenza lupi: l’incontro in prefettura. Gli interventi di Asl, comitati e associazioni

Favorire il dialogo tra istituzioni, aziende agricole e allevatori, associazioni di categoria e comitati cittadini in merito alle problematiche legate alla presenza dei lupi in provincia e individuare nuove strategie condivise: è stato questo l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto in prefettura, presieduto dal prefetto Clemente Di Nuzzo. La riunione, convocata su richiesta di alcuni comitati di allevatori del territorio, ha permesso di fare un punto di situazione sugli avvistamenti di esemplari di lupo e sugli episodi predatori avvenuti in provincia.

Per quanto riguarda il territorio provinciale, sulla base delle segnalazioni raccolte, i referenti della Regione hanno stimato la presenza di un sensibile numero di branchi di lupi, numero che dovrà essere oggetto di aggiornati accertamenti. Sono state, poi, illustrate nel dettaglio le diverse attività messe in campo dalla cosiddetta task force lupo della Regione. Il servizio veterinario dell’Asl, invece, ha sottolineato come in provincia il maggior numero di denunce di aggressioni provenga dalla Valle dell’Ascione e dal Valdarno, evidenziando, tuttavia, come esista anche un fenomeno sommerso dovuto alle mancate denunce.

Nel corso della riunione sono intervenuti i Comitati cittadini e le associazioni di categoria.