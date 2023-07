Emergenza, fumata nera al vertice Stallo nella vertenza con la Regione I volontari: "Giani può sbloccarla"

L’ultimo vertice è finito con un’altra fumata nera. Al tavolo istituzionale il confronto con le sigle del volontariato si è arenato sul documento presentato dalla Regione e respinto dai vertici dei tre sodalizi. In sostanza, una controproposta dell’ente toscano al piano elaborato da Misericordia, Croce Rossa e Croce Bianca e consegnato all’assessore alla sanità Simone Bezzini. Un vertice chiuso con un nulla di fatto il 28 giugno e da una settimana tutto è tornato al punto zero.

"La nostra proposta teneva conto dei costi realmente sostenuti, dell’identità e del ruolo del volontariato nell’emergenza-urgenza, in linea con la legge nazionale sul terzo settore. La risposta della Regione, è stata non solo totalmente insufficiente rispetto alle nostre esigenze, ma inadeguata a risolvere il problema", argomenta Giacomo Rampini, coordinatore provinciale della Croce Bianca.

Dalla Misericordia, Luciano Falchi rimarca: "Finora i nostri appelli sono caduti nel vuoto. A Firenze si continuano a fare riunioni per cercare il punto di equilibrio, ma la sintesi è che dalla Regione non arrivano risposte". C’è di più: a questo punto i soccorritori chiamano in causa direttamente il presidente della Regione Eugenio Giani. "Considerato che dall’assessore Bezzini non riusciamo a farci ascoltare, chiediamo un incontro con Giani nella speranza che ci ascolti e presti attenzione a un problema che riguarda non solo il nostro servizio alla comunità e i mille sforzi per garantire la copertura dei turni pur in condizioni di estrema difficoltà, ma impatta direttamente sulla sicurezza delle persone", è il monito del vicepresidente del coordinamento provinciale dei soccorritori con la divisa giallo-azzurra. E la richiesta del faccia a faccia con Giani arriva anche dai vertici regionali dei tre sodalizi.

Una mossa che mette in luce la gravità del disagio lamentato dai volontari in una vicenda che si trascina ormai da due anni, senza una vera svolta. L’effetto pandemia ha inciso sul ricambio dei volontari rendendo sempre più difficile il potenziamento dei team a fronte di una serie di servizi che comprendono anche il grande capitolo socio-sanitario, non meno importante: dal trasferimento dei pazienti dagli ospedali all’accompagnamento delle persone più fragili a visite specialistiche e per le terapie.

Un settore fondamentale di assistenza con un valore aggiunto di umanità che i volontari di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa garantiscono nelle relazioni con i pazienti e nel lavoro quotidiano accanto a malati, anziani e disabili. Anche per questo, il "muro tirato su dalla Regione in tutta questa vicenda, appare un atteggiamento incomprensibile se si pensa al livello di formazione del nostro personale e alla tradizione solidaristica della Toscana. Insomma, non si capisce la rigidità dell’ente toscano, anche di fronte a proposte concrete e misurate sui costi effettivi che dobbiamo sostenere, a fronte di risorse che oggi non bastano più", aggiunge Falchi. Non è solo una questione di rimborsi "perchè questo servizio, la qualità delle prestazioni che continuiamo ad assicurare ai cittadini, è molto di più che un elenco di risorse, seppure necessarie a sopravvivere". Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa partiranno da qui nell’incontro con Giani.

Lucia Bigozzi