“Emergenza educativa. Il ruolo degli adulti e l'esigenza di una nuova “alleanza educativa”

Arezzo, 30 giugno 2022 - Un tema, quello del disagio giovanile, che si è sviluppato attraverso i contributi dei partecipanti, che hanno cercato di mettere in evidenza ciascuno per la propria specifica competenza ed esperienza. Per dare risposte a questo grido di aiuto, «regole, istituzioni, sentenze e sospensioni sono un percorso ma non basta, servono adulti che diano esempio, diano certezze, diano speranze». Aumenta l’abbandono scolastico, diminuiscono i livelli delle competenze, crescono ricoveri in psichiatria e l’uso di sostanze, sono sempre più numerosi gli episodi di bullismo, comportamenti aggressivi verso gli altri o diautolesionismo verso se stessi: il malessere di molti giovani, acuito dalla pandemia, si vede a scuola, in famiglia, nella società. Per affrontarlo serve una collaborazione e tra genitori, insegnanti, istituzioni, servono regole e buoni esempi. Dopo il saluto del vicesindaco Lucia Tanti, che si è augurata… “un’incontro costruttivo su un tema particolarmente complesso e spero sia l’inizio per un dialogo tra gli Attori dell’Alleanza Educativa: istituzioni, genitori, Scuola, giovani e terzo settore“ il tema è entrato nel vivo, introdotto dal deputato fiorentino Gabriele Toccafondi ed ha visto la partecipazione di Alessandro Artini, dirigente scolastico e Presidente Anp, Marco Becattini, psichiatra responsabile area dipendenze ASL SE, le dottoresse Elisa Carboni ed Elisa Marcheselli, ed ha visto le conclusioni del dottor Stefano Tenti, presidente dell’ass.ne Infra Tevere et Arno che ha promosso l’iniziativa. «Notizie che riguardano i giovani sono un fatto di cronaca quotidiano - ha detto Toccafondi - violenze senza apparente motivo, aggressioni ingiustificate, baby gang, bullismo, tentativi di suicidio, sfide che mettono a rischio la vita, ma anche anoressia, bulimia, dipendenze vecchie e nuove e che coinvolgono adolescenti ma anche bambini. Ma soprattutto un generalizzato aumento di apatia, cinismo, solitudine, non senso che circonda molti giovani. Un bambino per crescere in modo equilibrato ha bisogno di due compagni ...