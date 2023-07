Emergenza allagamenti Piano sicurezza per Terontola Opere del Consorzio Bonifica

di Laura Lucente

Si corre ai ripari a Terontola per scongiurare nuove emergenze allagamenti che nella frazione sono diventati un problema che si manifesta con sempre più frequenza. Amministrazione comunale e Consorzio di Bonifica hanno appena messo in campo le prime sinergie per la sicurezza idraulica. L’amministrazione comunale si è occupata di realizzare uno scolmatore e collocare di una griglia in via Petrarca per il deflusso delle acque. "L’attenzione dell’amministrazione comunale per i problemi che storicamente attanagliano i nostri territori è di nuovo testimoniata da queste ulteriori iniziative per migliorare la sicurezza idraulica di Terontola – conferma il sindaco Luciano Meoni – come abbiamo fatto e come stiamo continuando a fare per Camucia, attraverso la collaborazione con gli enti competenti, stiamo proseguendo nel programma di rafforzamento della sicurezza contro gli allagamenti. Di fronte a certi fenomeni atmosferici sempre più intensi c’è ancora tanto da fare, il compito che come amministrazione comunale ci siamo prefissati è quello di fare tutto ciò che è possibile con opere di manutenzione e interventi mirati e poi di fare squadra insieme agli enti pubblici e a tutte le realtà competenti per interventi strutturali per conseguire questo obiettivo". Un altro risultato è stato ottenuto grazie al Consorzio di Bonifica Alto Valdarno che ha stanziato nuove risorse che permetteranno di intervenire su un torrente. Si tratta di un intervento di riprofilatura del Rio Cese per circa 400 metri.

Attualmente sono in corso delle attività di verifica dei sedimenti per eventuali ulteriori sistemazioni di altre opere idrauliche nell’area. "Il sopralluogo effettuato di concerto con il Comune ha confermato le criticità già individuate dai nostri tecnici" spiega Serena Stefani (nella foto), presidente del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno.

"La soluzione progettuale necessaria per la concreta mitigazione del rischio idraulico nell’area è stata già proposta dal Consorzio di Bonifica sul Documento Operativo Difesa del Suolo (Dods), il documento che racchiude gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico e di difesa del suolo programmati in Toscana. Si tratta infatti di un intervento strutturale che, per legge, può essere portato a termine solo con finanziamenti pubblici".