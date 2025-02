"Elvis the king is back". L’omaggio al teatro Tenda

Lunedì 3 febbraio alle 21 appuntamento con "Elvis the king is back" al teatro Tenda di Arezzo. Lo spettacolo è un omaggio appassionato a una delle figure più iconiche della musica: Elvis Presley. Questa produzione cattura l’essenza del Re del Rock’n’Roll attraverso una combinazione di musica dal vivo, coreografie dinamiche e un’ambientazione che trasporta il pubblico direttamente nell’era d’oro degli anni ’50 e ’60. I protagonisti dello spettacolo, tra cui un interprete che incarna magistralmente Elvis, ripercorrono i momenti salienti della sua carriera, interpretando i suoi successi leggendari. La scenografia e i costumi sono curati nei minimi dettagli, ricreando l’atmosfera degli storici concerti di Elvis. Lo spettacolo non è solo una celebrazione della musica di Elvis, ma anche un viaggio emozionale nella sua vita, con accenni alle sue radici, alla sua ascesa al successo il quale non tramonterà mai.

È un evento imperdibile per tutti i fan di Elvis Presley e per chiunque desideri rivivere l’energia e la magia di un’epoca indimenticabile. Prosegue così il cartellone di affitti di sala dei teatri aretini che porterà in scena anche l’omaggio a Vasco e ai Pink Floyd. E poi i personaggi come Marco Travaglio, la comicità di Angelo Duro, Antonio Ornano, Shamzy. La stagione invernale del teatro Petrarca di Arezzo e del Teatro Tenda sarà animata da moltissimi eventi. I biglietti sono già disponibili su Tickeone. Sempre sul fronte musicale ci saranno il 15 marzo Stipido Motel la storia al Tenda l’omaggio a Vasco Rossi, il 22 maggio Big One, The European Pink Floyd show al teatro Petrarca. Spazio anche ai personaggi. Il 22 febbraio sarà la volta di Shamzy con Testa di caos al teatro Tenda. Il 12 aprile tocca ad Antonio Ornano con Maschio caucasico irrisolto al teatro Tenda. E ancora, iIl 15 e 16 aprile prosismi Angelo Duro con Ho tre belle notizie arriva al teatro Petrarca. Angelo Duro torna con uno spettacolo nuovo di zecca "Ho tre belle notizie" (questo è il quarto e sarà prodotto dalla sua società, la Da Solo Produzioni) e torna per darci non una ma ben ‘tre belle notizie’. E il pubblico non vede l’ora di conoscerle non avendo neppure idea di cosa potrà attenderlo questa volta. Il 10 marzo al Petrarca arriva invece Marco Travaglio con I migliori danni della nostra vita.

A.B.