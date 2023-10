Elia coltiva la canapa light: "Ma ora è tutto in bilico"

di Francesco Tozzi

TERRANUOVA

"Il nostro è un settore appeso al governo di turno". A lanciare l’allarme è Elia Marescotti, giovane imprenditore agricolo di Terranuova che coltiva canapa legale. Laureato in scienze agrarie con 110 e lode, nel 2021, in piena pandemia, ha deciso di investire nella coltivazione di canapa agroindustriale seguendo le indicazioni della legge 242 del 2016. Adesso teme che l’ultimo decreto del ministero della Salute possa fare da apripista a ulteriori restrizioni per un’economia che negli anni è andata crescendo. "La norma approvata durante il governo Renzi – spiega Marescotti – aveva lo scopo di promuovere la pianta della canapa e scaricare l’idea negativa che per decenni ha avvolto questo prodotto della terra. Il decreto Schillaci di agosto colpisce l’olio Cbd, cioè l’estratto di infiorescenza, inserendolo tra i medicinali che contengono stupefacenti, quindi acquistabile solo in farmacia. Chi l’ha prodotto per anni, ora è fuori regola? Non viene fatta neanche distinzione tra oli con diverse concentrazioni di Cbd, perché quelli con basso livello sono equiparabili agli integratori. Il fattore rischio viene messo in conto da tutti coloro che fanno impresa, ma potrebbe bastare un decreto per mettere in ginocchio un’azienda".

Chi produce cannabis deve stare attento a rispettare tutti i limiti previsti dalla legge. C’è una soglia di tolleranza che impone di non superare lo 0,6% di Thc, il cannabinoide che può avere effetti psicoattivi, altrimenti il produttore è costretto a distruggere la pianta. Attenzione che devono prestare anche i rivenditori quando la commercializzano. Marescotti chiede più chiarezza sulla legge 242, perché presenta vuoti normativi all’interno dei quali i più scaltri potrebbero inserirsi, al fine di mettere in commercio, ad esempio, piante o infiorescenze trattate chimicamente. "Invece di migliorare l’attuale normativa – aggiunge l’imprenditore terranuovese – sono stati depositati in Parlamento disegni di legge che vieterebbero totalmente la vendita di canapa light, mettendo così a rischio un settore che vive di circa 20mila addetti in Italia. Il paradosso è che mentre si impongono divieti, tante imprese di questo ramo sono state sovvenzionate con fondi del Pnrr". Nel frattempo il Tar del Lazio ha confermato la sospensione del decreto Schillaci. Se ne riparlerà il 16 gennaio in udienza. Altri mesi con il fiato sospeso.