Elezioni: tre sindaci in cerca d’autore Aprono la strada alla maxi-sfida 2024

di Alberto Pierini

AREZZO

La bufera elettorale parte con un refolo di vento. Un venticello leggero, niente rispetto a quello che ci aspetta nel 2024 e al piatto forte del 2025. Tre comuni, due di medio livello e uno piccino piccino picciò, prima dei giganti che da qui ad un anno si sfideranno nel calore delle urne. Aprendo la strada, oggi come nel 2024, alla sfida per il capoluogo nei dodici mesi successivi.

Il più robusto come popolazione è Laterina Pergine: la fusione ha avvicinato il centro agli ottomila abitanti, che non sono bruscolini. Ed è anche il test forse più probante oltre i confini del territorio. Intanto c’è in ballo l’eredità di Simona Neri. Sindaco per nove anni, una volta per Pergine e poi per il comune unico. E’ il motivo che le avrebbe permesso di essere ripresentata, se cambia il comune salta il blocco ai tre mandati. Ma alla fine non è andata così. Eppure la sua era stata una vittoria nel 2018 che aveva consentito al Pd di muovere la classifica, dopo una serie di sconfitte a catena. In piena estate, causa la morte di uno dei candidati, e al fotofinish, era in svantaggio prima che venisse scrutinata la sezione di Montalto.

Forse non avrebbe accettato un altro mandato, non lo sapremo mai, ma l’impressione è che nel partito non sia stato particolarmente caldeggiato. E ora solo i risultati diranno se si sia trattato di un’imprudenza oppure no.

Di fatto a seguirne la strada è un suo assessore ma che ha rimarcato con forza di voler cambiare passo e di puntare alla discontinuità. Nella lista c’è Rossella Lattanzi, che cinque anni fa si era presentata con Rifondazione e che in questo mandato è stata sempre all’opposizione. In lista anche l’ex sindaco di Laterina Catia Donnini, in uno schieramento che pare più a sinistra di quanto non fosse con Simona Neri. Un piccolo test dell’effetto Schlein? In punta di piedi ma è uno dei sapori di questa tornata, anche se ce ne vorranno ben altre per assaggiare il nuovo vento che soffia nel Pd. Dalla parte un lista dove figurano figure politiche chiare di centrodestra ma anche personaggi al confine tra i due schieramenti.

Liste civiche avanti tutta, secondo una regola che ormai nelle amministrative impera e che alla fine appanna un po’ le vecchie divisioni delle coalizioni. A Capolona l’unico sindaco a tentare il bis, Mario Francesconi. Ha contro due avversari, uno civico ma di centrosinistra l’altro, si direbbe oggi, di "sinistra-sinistra": una scorciatoia per la doppietta dell’attuale titolare? Vedremo.

Così come vedremo chi vincerà a Caprese il duello in rosa tra due donne, uno dei pochissimi della Toscana. Una Toscana che mette in palio bocconi grossi: Siena, Pisa, Massa. Saranno loro a monopolizzare i riflettori, lasciando ai nostri comuni solo un angolino del palcoscenico. Ma per chi vive in quelle comunità quella di oggi e di domani è la partita vera, le altre non esistono, è il bello delle sfide elettorali dei comuni. E si giocano sotto una perturbazione compatta ben più di qualunque schieramento politico.

E chissà che non faciliti la partecipazione: le domeniche di maggio già pendono verso le spiagge, l’allerta gialla o rossa che sia non lo permettono. Restano solo le urne per santificare la festa. Con la bufera a rafforzare il refolo di vento del primo test elettorale dopo le politiche