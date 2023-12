Elezioni, scatta la corsa ai seggi. Oltre 1200 iscrizioni per 97 posti. La mappa dei presidenti in lizza

In attesa di capire se sarà concesso ai sindaci di correre per un terzo mandato e se ad Arezzo si voterà nel 2025 o nel 2026, la macchina organizzativa non si è mai fermata in vista anche delle tornate elettorali che attendono gli aretini tra pochi mesi. Il prossimo giugno (probabilmente 8-9) si terranno le elezioni europee e ciò significa che tra aprile e maggio dovranno essere costituiti i seggi elettorali che in città sfiorano il centinaio e sono formati da presidente (nominato dal tribunale), segretario (nominato dal presidente) e scrutatori.

E proprio riguardo ai presidenti c’è un dato curioso che emerge dalle pagine dell’Albo pretorio del Comune. Sulla base di un provvedimento dello scorso 14 dicembre si può notare come alla data del 14 febbraio scorso erano 1233 i nominativi nell’elenco dei presidenti di seggio. Uomini e donne, professionisti e studenti, pensionati, un vero e proprio esercito che era stato inserito in questa lista da cui il tribunale (Corte di Appello) può attingere. Oltre 1200 persone per 97 posti, o per meglio dire seggi.

Il presidente, in poche parole il responsabile della sezione, è un ruolo per il quale possono candidarsi tutti coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria, elettori o elettrici del comune, e non sono né medici, né appartenenti a forze armate, né dipendenti del Comune, né di ministeri o delle Poste e che non abbiano superato i 70 anni di età.

E proprio l’età (ma anche un possibile trasferimento) è uno dei motivi che ha ha portato nell’ultimo anno 29 cittadini, già presenti nell’Albo, alla cancellazione. Insieme a loro altri due hanno chiesto espressamente la cancellazione. D’altronde se è vero che il presidente di seggio percepisce un compenso maggiore rispetto agli scrutatori e al segretario vista la responsabilità e la delicatezza dell’incarico, è anche vero che comporta dai due ai tre giorni di assenza da casa e dal lavoro per svolgere le proprie funzioni.

La preparazione del seggio con la vidimazione delle schede, le operazioni di voto e soprattutto scrutinio dove in certi casi si inizia in seconda serata arrivando anche alle prime luci dell’alba del giorno seguente. Ad ogni modo il ruolo non scoraggia soprattutto i più giovani che si approcciano magari in primis al ruolo di scrutatore. Ecco allora che dopo le verifiche svolte dall’ufficio elettorale sono 11 i nominativi proposti alla Corte di Appello di Firenze per l’iscrizione all’albo dei presidenti. In realtà le domande erano 13 ma un richiedente risulta già iscritto e un altro non è iscritto invece nelle liste elettorali.

Ecco allora che adesso la lista comprende 1213 persone pronte a mettersi a disposizione dello Stato, e dell’Unione Europea il prossimo giugno.