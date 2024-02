Elezioni: rebus Nannini e Sanni. La corsa passa dall’ok dei partiti

Febbraio sarà un mese importante, per non dire decisivo, sul fronte elezioni. Saranno sciolte molte riserve anche in Valdarno, soprattutto sul fronte dei candidati A Bucine, dove la contesa si preannuncia a dir poco elettrizzante, la settimana prossima si concluderanno gli incontri organizzati dal Partito Democratico con la popolazione, dopodiché il Pd prenderà una decisione sul candidato sindaco. Molto probabilmente sarà Paolo Nannini, attuale segretario, che ha già guidato il comune della Val d’Ambra negli anni passati. "Il partito mi ha già chiesto di ricandidarmi - ha detto - ma non basta. Io voglio che sia la società civile, che siano i cittadini a valutare se la mia figura è ben vista per la carica di sindaco e a chiedermi di scendere di nuovo in campo. E poi ho posto un’altra condizione. Che la squadra che si presenterà alle prossime amministrative sia composta prevalentemente da giovani, perché bisogna formare la classe politica di domani".

A Cavriglia il candidato del centro sinistra sarà al 99% l’attuale primo cittadino Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. "Abbiamo portato avanti tutti insieme un modello vincente che puntiamo a riproporre in vista delle prossime elezioni amministrative – ha spiegato - Ho già avuto incontri con la giunta e con i consiglieri comunali per capire se e come è possibile proseguire questo percorso". Martedì prossimo ci sarà l’assemblea del Pd nel corso della quale sarà fornito un giudizio complessivo sull’attività di questo esecutivo negli ultimi cinque anni. In quell’occasione potrebbe essere richiesto ufficialmente a Sanni di scendere di nuovo in campo. "Il Partito Democratico darà un’indicazione - ha aggiunto - Ma la coalizione e il programma saranno comunque portati avanti dalla lista Insieme per Cavriglia che non comprende solo il Pd, ma anche altre forze dell’area di centro-sinistra".

A Loro Ciuffenna l’attuale sindaco Botti potrebbe ripresentarsi? E’ una ipotesi. "Per far si che accada si devono verificare tre condizioni – ha detto - La prima è già avvenuta e prevede il terzo mandato; la seconda è che il partito me lo chieda ufficialmente. E questo non è ancora accaduto. La terza è che io accetti. E anche in questo caso ci devo riflettere. 10 anni sono tanti e se mi chiederanno di ricandidarmi ci dovrò pensare". A Castelfranco Piandiscò il nome del candidato dovrebbe invece essere annunciato entro fine mese.