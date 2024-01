Elezioni, quattro Comuni alle urne. Marcelli e Dori pronti a fare il bis

Verso la conferma, in qualità di ovviamente di candidati, dei sindaci dei quattro Comuni della Valtiberina che l’8 e il 9 giugno torneranno alle urne per le amministrative. In due casi, Pieve San Stefano e Sestino, i primi cittadini in carica punterebbero al bis; nei restanti due, Monterchi e Badia Tedalda, sarebbe in palio il terzo mandato. A Pieve Santo Stefano, la riproposizione di Claudio Marcelli appare automatica, per non dire scontata: i 19 anni trascorsi come vice di Albano Bragagni lo avevano già adeguatamente preparato alla conoscenza dei meccanismi della pubblica amministrazione, per cui si trova alla guida di una macchina oliata da un bel po’ di tempo, grazie anche alla compattezza di una squadra che può vantare componenti oramai esperti. La battaglia per il ripristino della ex statale 3 bis, con la prima tranche di soldi a disposizione della Provincia di Arezzo, gioca senza dubbio in suo favore. Ancora nessun movimento in seno al centrosinistra, ricordando che all’opposizione siede anche "Azione Comune Pieve" con Guido Galletti. Passando a Monterchi, è già ufficiale la disponibilità data da Alfredo Romanelli (al momento anche presidente dell’Unione dei Comuni) a provarci per la terza volta in un Comune della Valcerfone nel quale il centrodestra è al governo da venti anni esatti. Il grande obiettivo che Romanelli insegue, con l’intento di raggiungerlo in maniera definitiva, è quello della collocazione definitiva della Madonna del Parto. Da quasi due anni, è in atto una sorta di braccio di ferro alimentato dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto il ritorno del capolavoro di Piero della Francesca nella chiesina di Momentana, dove però non vi sono più le necessarie condizioni nemmeno dal punto di vista logistico.

Il centrosinistra monterchiese non è ancora uscito allo scoperto, nonostante stia lavorando per tentare di riprendersi il Comune facendo leva sugli scontenti dell’attuale amministrazione. Lorenzo Minozzi, sarà sempre impegnato, anche se ha dichiarato che il candidato sindaco dovrebbe essere preferibilmente un altro; si parla al proposito dell’attuale capogruppo Massimo Bruschi. A Badia Tedalda, dove l’assessore Antonio Cominazzi poteva sembrare l’alternativa, Alberto Santucci potrà aspirare al mandato ter su legittimazione dei suoi stessi componenti di squadra, essendovi in ballo i fondi del Pnrr che richiedono una dimestichezza con le questioni amministrative. Si andrà quindi verso la continuità, sperando che stavolta un avversario vi sia. Stesso discorso a Sestino, dove il sindaco Franco Dori si presentò solo nel 2019 e nel corso del quinquennio ha dimostrato di avere capacità. Ora è pronto per il bis: sarà di unico il candidato unico, oppure nella famiglia Renzi (Giancarlo e Marco gli ex sindaci) qualcuno è intenzionato a tornare in bazzica?