Elezioni, Pd e nuove intese. Alleanza Verdi e Sinistra a un passo dalla Vadi

Partiti e liste civiche in fermento in vista delle elezioni amministrative. A San Giovanni non si fermano le trattative all’interno dei vari schieramenti per comporre alleanze più larghe possibile, in grado di accaparrarsi la guida di Palazzo d’Arnolfo. Il segretario cittadino del Pd Andrea Romoli ha annunciato soltanto pochi giorni fa l’intento di costruire anche nella città natale di Masaccio un "campo largo" a sostegno della ricandidatura a sindaco di Valentina Vadi. Il primo cittadino uscente potrebbe incassare a breve il sì dell’Alleanza Verdi e Sinistra. I vertici di Sinistra Italiana si sarebbero già espressi a favore dell’insegnante di lettere ed Europa Verde potrebbe dare l’ok definitivo. Si sta ragionando alla costruzione di una lista di partito per intercettare il traino delle elezioni europee, altrimenti l’idea è quella di mettere in campo una civica che copra Vadi a sinistra. Potrebbero entrare a far parte di questa compagine Claudio Orlandi e Leonardo Cardinali, che hanno abbandonato recentemente il progetto delle Liste Civiche Sangiovannesi.

Lo schema dei democratici dovrebbe prevedere anche una lista centrista in grado competere con Azione e Italia Viva, ormai di casa nell’alleanza guidata da Claudio Lalli. E perché non pensare anche ad una lista del sindaco, oltre a quella del Pd? È bene sottolineare che cinque anni fa "Valentina Vadi Sindaco" ottenne oltre il 22%, più del Partito Democratico, segno che la candidata era riuscita ad intercettare voti trasversali anche al di fuori della coalizione di centrosinistra.

Sul versante opposto, varata l’Alleanza Civica, si tengono le porte aperte a nuovi ingressi. È in programma a breve un nuovo incontro, forse quello decisivo, tra le Liste Civiche e il centrodestra. Lalli è stato chiaro: si entra soltanto se i partiti faranno un passo indietro, abbandonando le proprie bandiere. Difficilmente, però, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia rinunceranno ai simboli e accetteranno un candidato indicato esclusivamente dai civici. Nel caso l’intesa naufragasse, la destra valuterà una rosa di nomi su cui poter puntare. Poi c’è il Movimento 5 Stelle, che nonostante l’"effetto Sardegna", sembra intenzionato a presentarsi per conto proprio. Troppo pochi i punti di contatto con l’attuale maggioranza. Pierazzi e soci punterebbero a fare i terzi (o quarti) incomodi, stavolta però in una coalizione con altri raggruppamenti di sinistra, come ad esempio Rifondazione Comunista, sul modello Campi Bisenzio. I prossimi giorni saranno decisivi per tutti gli attori in campo.