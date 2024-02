Elezioni, parla Carini: "Medioetruria a Creti?. Meglio farla a Rigutino". Contrattacco a Meoni

"Su Medioetruria non siamo al bar a fare i tifosi. Gli atti politici votati parlano chiaro e anche quelli mai prodotti fanno altrettanto". Il candidato a sindaco del centro destra di Cortona Nicola Carini rimanda al mittente le accuse rivolte dall’attuale sindaco Meoni che gli imputano di non essere a favore della stazione nel territorio comunale di Cortona nella localizzazione di Creti. "Nessuno è contro Creti io per primo, è stato fatto un documento in Provincia che arrivava a individuare il sito di Rigutino come quello dalle maggiori chances ed anche l’assessore delegato dal sindaco Meoni lo ha avallato".

Per spiegare meglio i passaggi Carini parte da più lontano. "La Provincia con Chiassai (allora io non ero in consiglio e tantomeno vicepresidente) nel 2019 ha fatto un atto politico per inserire nel Piano territoriale coordinato la localizzazione di Rigutino quale strategica per l’alta velocità. Il Ptc è stato validato anche dal comune di Cortona (ed era già sindaco Meoni) senza alcuna rimostranza, nonostante il tavolo tecnico, avviato nel 2015, avesse indicato anche Creti come possibile localizzazione. Poi l’iter è andato avanti. Veniamo all’oggi. Anche all’attuale presidente Polcri ha portato avanti l’ipotesi Rigutino. Nel novembre 2023 il tavolo tecnico si esprime, invece, in favore di Creti. Un mese più tardi viene votato il bilancio dell’ente provinciale. Nel passaggio della conferenza dei sindaci Arezzo e Bibbiena chiedono, comunque, di votare l’inserimento nelle linee strategiche dell’ente l’individuazione dell’alta velocità a Rigutino. Il vicesindaco Attesti, delegato da Cortona non si oppone, né si astiene, ma vota a favore. Io ho votato dopo, sarei dovuto andare contro il parere favorevole del mio Comune? Quindi: o non si leggono gli atti e si vota senza informarsi, e questo mi preoccuperebbe, oppure Meoni mente, interessato a fare polemica politica e non realmente al tema alta velocità a Creti. Sono dell’idea che la politica si faccia con gli atti".

Arriva anche un’altra stoccata, sul piano delle infrastrutture. "Meoni mi accusa di cosa non ho fatto come presidente, ma fossi in lui mi preoccuperei delle cose che dovevamo fare e non abbiamo fatto. Perché oggi non abbiamo ancora un interporto a Terontola? Questa sarà una delle priorità della nostra coalizione. Sfruttando le caratteristiche uniche che Terontola possiede (vicinanza alla ferrovia ed alla superstrada di collegamento all’A1) diventa la sede naturale di un interporto che darà ricchezza al territorio e creerà molta occupazione".

Sull’accusa che Meoni fa a Carini attraverso le pagine de La Nazione, di non aver fatto nulla come presidente del consiglio comunale risponde: "Forse gli sfugge il ruolo che ricopro. Per altro i pochi soldi che nel bilancio sono nel capitolo di mia competenza spesso sono stati fagocitati dalle iniziative prese dallo stesso Sindaco per fare iniziative non condivise. Penso alla brutta pagina che ha ospitato nella sala del consiglio la donna magnetica. Menomale che in extremis riuscimmo a stoppare almeno la presenza in consiglio del fantomatico Re Lucertola".