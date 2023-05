Elezioni, ombre sul Meoni bis Fdi verso un altro candidato

di Laura Lucente

Meoni sarà ancora il candidato del centro destra unitario alle prossime amministrative? Manca esattamente un anno alla chiamata alle urne per il comune di Cortona. I rumors sulla città più importante della Valdichiana tengono banco in queste settimane, anche in vista dei primi movimenti politici degli avversari. Il pd, infatti, ha chiesto agli alleati di sinistra di unire le forze verso un candidato unitario. Tra i papabili, uscito allo scoperto con un "a disposizione" c’è l’ex sindaco Andrea Vignini sotto l’egida del suo gruppo "Cortona Civica". In attesa di sapere se tra le fila del centro sinistra si valuterà un passaggio di primarie per decidere il candidato, le acque in casa del centro destra non sembrano poi troppo calme e la rielezione unitaria dell’attuale primo cittadino Meoni potrebbe non essere così scontata. Il diretto interessato, preferisce al momento, non rilasciare dichiarazioni in merito. Tra coloro che potrebbero decidere di non riappoggiare il suo nome c’è con tutta probabilità il gruppo di Fratelli D’Italia, visto il passo ufficiale fatto a gennaio con l’annuncio del cosiddetto "appoggio esterno" per una mancanza di coinvolgimento e di visioni comuni. I meloniani non si sbottonano, ma la sensazione che abbiano già intrapreso un percorso per trovare un candidato alternativo si fanno sempre più insistenti.

Un altro scricchiolio Meoni lo ha incassato in questi giorni anche da uno dei suoi alleati più fedeli. Si tratta della Lega, partito di cui il primo cittadino in questi anni è stato anche tesserato simpatizzante. Proprio nel corso dell’ultimo consiglio comunale il capogruppo del partito del carroccio Lucia Lupetti ha pronunciato, in occasione della votazione sul rendiconto 2022, parole non troppo distensive. "Soffriamo di uno scarso coinvolgimento e troppe volte ci siamo visti davanti a scelte già fatte e la nostra opinione è finita per essere irrilevante se non inutile", ha detto Lupetti.

Seppure la consigliera stigmatizzi le sue parole parlando anche di "critica costruttiva", la sensazione è che proprio qualche mal di pancia pre elettorale ci sia. "Confermo che i rapporti con il primo cittadino al momento non siano idilliaci – sottolinea il segretario comunale della Lega Alessandro Storchi che è anche attuale assessore – al quale per correttezza e trasparenza garantiremo la fiducia nelle scelte che saranno fatte fino a fine mandato. Auspico altresì che future decisioni su candidati unitari vengano prese insieme". Per altro, proprio nelle settimane scorse, i vertici della Lega regionale (Baroncini) e provinciale (Vecchi) avevano fatto visita al sindaco pare proprio per profilargli un cambio di in giunta dell’assessore alle politiche sociali Valeria Di Berardino. Cambio che non è poi arrivato, per volere dello stesso Meoni, profilando forse anche questa spaccatura significativa. Forza Italia per bocca del suo segretario comunale Teddi Mnafreda resta attendista: "l’aspetto del candidato è secondario, vogliamo il centro destra unito".