Elezioni, l’affondo del centrodestra: "Meoni divisivo, Carini l’uomo giusto: così il sindaco fa il gioco di Vignini"

"Chi rimane in campo quando la sinistra si presenta unita, lo fa contro il centrodestra".

Arriva un nuovo duro attacco al sindaco Luciano Meoni. La missiva è firmata da tutto il centrodestra e mira a rispondere ad alcune affermazioni che sia Meoni sia alcuni suoi fedelissimi hanno reso pubblicamente attraverso le piattaforme social. Oggetto del contendere la trasposizione che Meoni e i suoi hanno fatto tra le recenti elezioni regionali sarde e le imminenti elezioni amministrative di Cortona. Per i rappresentanti della lista civica Futuro per Cortona, oggi sola in campo a fianco del sindaco uscente dopo che il centro destra ha scelto di puntare sulla candidatura alternativa di Nicola Carini, infatti, le similitudini tra Sardegna (dove a vincere è stato il centrosinistra) e Cortona sono molte, a partire dal fatto "che il governatore uscente (della Lega) sia stato scaricato alla vigilia del voto dal suo stesso schieramento e che i partiti abbiano imposto agli elettori un candidato diverso, che poi ha perso a causa della sbornia autoreferenziale dei partiti che invece di assecondare la società e le sue pulsioni, l’hanno voluta in tutti i modi condizionare o forzare".

Pronta e "condita" la risposta del centrodestra cortonese e provinciale: "il percorso politico che ha portato alle scelte di Cortona è ben diverso da quelle della Sardegna tanto che se Meoni avesse accettato le richieste più volte avanzate da tutti i partiti del centro-destra, sarebbe ancora il loro candidato: solo la sua insipienza politica, la sua incapacità di fare sintesi e la sua natura di politico divisivo, hanno fatto sì che Meoni rigettasse ogni proposta del centrodestra unito".

Il centrodestra usa anche una metafora calcistica: "Gli avevamo chiesto di essere il nostro centravanti, ma lui vuole anche il posto da allenatore, da presidente e portavoce degli ultras della curva sud e gli altri muti spettatori osannanti".

La missiva termina anche con un invito al ripensamento: "la casa del centrodestra aspetta comunque Meoni, se volesse tornare a far parte della squadra anche se non come centravanti, se non vuol diventare il primo alleato di Vignini. Intanto, polemiche e schermaglie a parte, il candidato a sindaco a Cortona Nicola Carini colleziona una nuova alleanza. È quella con il partito liberale italiano che per bocca del segretario regionale della Toscana Angelo Rossi e del segretario provinciale di Arezzo Roberto Perticucci annunciano il "sostegno senza riserve" alla sua candidatura. "Riteniamo fermamente che Carini incarni al meglio le qualità di leadership e competenza necessarie per guidare con successo il capoluogo della Valdichiana", scrivono Rossi e Perticucci. "Conosciamo il suo impegno e la sua dedizione verso la comunità, e siamo convinti che saprà portare avanti un programma di governo improntato all’efficienza e al benessere dei cittadini".