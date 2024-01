Elezioni, la corsa al triplete. Il governo fa slittare il decreto. Resta l’apertura al terzo incarico

di Matteo Marzotti

AREZZO

Doveva essere il giorno del via libera al terzo mandato dei sindaci dei Comuni con oltre cinquemila abitanti. Il tema era sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nella giornata di ieri alle 18, ma poi argomenti a dir poco caldi come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il futuro dello stabilimento Ilva hanno allungato i tempi e così si è deciso di rinviare tutto alla prossima settimana. Certo è che nelle ultime ore si sono registrati segnali di una (possibile) apertura all’ipotesi di concedere anche ai sindaci con meno di 15 mila abitanti un terzo mandato consecutivo. Possibilità che ad oggi è prevista solo per quei Comuni che, come detto, vantano fino a cinquemila abitanti. L’argomento scalda gli animi della politica e il lavoro, più o meno sottotraccia, nella scelta dei candidati dei vari schieramenti in vista dell’election day previsto (anche qui salvo sorprese) tra sabato 8 e domenica 9 giugno. Nell’Aretino saranno chiamati al voto ben 26 Comuni per il rinnovo dei rispettivi consigli e quindi l’elezione del sindaco. Un elenco corposo che in tema di terzo mandato interessa fin da adesso le realtà sotto i cinquemila abitanti come Lucignano dove Roberta Casini può ricandidarsi senza dover aspettare il prossimo Consiglio dei Ministri. Stessa sorte per Eleonora Ducci, sindaco di Talla, giunta al secondo mandato e che può ambire al terzo come Valentina Calbi di Chitignano, Alfredo Romanelli di Monterchi, Giampaolo Tellini di Chiusi della Verna e Alberto Santucci di Badia Tedalda. Sempre in Comuni sotto i cinquemila abitanti cercano conferma, ma in questo caso per un secondo mandato, Maria De Palma a Marciano della Chiana, Marco Ermini a Castiglion Fibocchi, Lorenzo Ricci a Castel Focognano, Antonio Fani a Castel San Niccolò, Franco Dori a Sestino, Claudio Marcelli a Pieve Santo Stefano ed Emanuele Ceccherini a Ortignano Raggiolo.

Venendo invece alle realtà sopra i cinquemila abitanti il quadro diventa decisamente più ampio e con qualche interrogativo. Tra coloro che sono al termine del primo mandato figurano Ilaria Mattesini a Subbiano, Luciano Meoni a Cortona, Valentina Vadi a San Giovanni Valdarno, Nicola Benini a Bucine e Filippo Vagnoli a Bibbiena. Poi c’è chi è giunto al secondo mandato e aspetta appunto la decisione del Consiglio dei Ministri, rinviata di sette giorni. Da più parti arrivano segnali verso la possibilità di poter svolgere tre mandati consecutivi, ma nonostante tale apertura c’è chi ha già detto no grazie.

È il caso di Enzo Cacioli, sindaco di Castelfranco Piandiscò. "Sono contento di aver potuto svolgere questo ruolo al meglio in questi dieci anni - spiega Cacioli - ritengo la mia esperienza giunta al termine, e in questi mesi mi sto impegnando per ultimare quanto avevamo messo nel programma". Posizione che lo accomuna a Francesco Sonnati. Il sindaco di Foiano della Chiana pare proprio intenzionato a lasciare il campo a Jacopo Franci, attuale vicesindaco nella prossima campagna elettorale. Poi c’è invece aspetta il via libera insieme alla propria coalizione, come Mario Agnelli. Se arriva il disco verde difficile pensare che non possa tentare il triplete a Castiglion Fiorentino. A Terranuova Bracciolini invece il quadro è più complesso. Chienni - vincente con una maggioranza dell’80% - in caso di apertura al terzo mandato potrebbe candidarsi, ma il vicesindaco Di Ponte non ha nascosto l’idea di candidarsi. Qui semmai ci sarà da provare a sistemare le varie tessere del mosaico dell’attuale centrosinistra. Apertura per un terzo mandato da parte di Nicolò Caleri a Pratovecchio, da capire le intenzione di Moreno Botti a Loro Ciuffenna. Dal Casentino arriva la disponibilità di Carlo Toni, sindaco di Poppi, a mettersi in gioco. Disponibilità che è anche la parola che meglio rappresenta Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, sindaco di Cavriglia che dopo l’esperienza da consigliere, assessore e sindaco sarebbe pronto ma solo in caso di una espressa richiesta da parte della sua parte politica e del mondo dell’associazionismo.