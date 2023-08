Elezioni, il Pd rompe gli indugi Parte la macchina del congresso Le strategie nei Comuni al voto

di Lucia Bigozzi

Cosa bolle nella pentola ferragostana della politica? Apparentemente ben poco ma se si scava tra le pieghe del riposo vacanziero, i movimenti ci sono. Tutto viaggia al ritmo lento della "danza" di mezz’estate, eppure si cominciano a delineare scenari e potenziali protagonisti nella corsa alle amministrative e dentro i partiti.

È il caso del Pd alle prese con il congresso di ottobre e la "tagliola" del 20 settembre con le candidature alla segreteria provinciale. Chi sarà il successore di Francesco Ruscelli? L’interrogativo rimbalza nelle chat degli addetti ai lavori. La rosa dei "papabili", finora appare abbastanza ristretta e l’attenzione si concentra sul nome dato in pole position: Barbara Croci, già nel direttivo provinciale, chiamata nella segreteria regionale dal leader Emiliano Fossi, uomo forte di Elly Schlein in Toscana.

È una schleiniana della prima ora e potrebbe salire ai piani alti di piazza Sant’Agostino se riceverà il disco verde dagli iscritti. L’ipotesi Ginetta Menchetti, nome autorevole della nomenclatura dem, ufficialmente è fuori dalla corsa dopo il j’accuse ai vertici e il passo di lato, ma il suo "peso" dentro il partito, per la storia e il ruolo di sindaco, resta e resiste nei desiderata degli esponenti che al timone vedrebbero bene il profilo di un amministratore. La prossima settimana la corsa alla segreteria prenderà il suo abbrivio. C’è poi il dossier amministrative da gestire da qui all’avvio della campagna elettorale (in primavera) in oltre venti comuni.

Per ora non ci sono grandi slanci, ma si ragiona sulle "piazze" strategiche per il Pd. Se in Valdarno, la vittoria a San Giovanni, Terranuova e Cavriglia viene considerata senza sorprese, la partita appare più impegnativa a Bucine per l’uscente Nicola Benini. In Valdichiana la partita accende i fari su Cortona: il Pd punta su un’alleanza larga per battere il centrodestra (a fine mese c’è il vertice di coalizione sulla riconferma di Luciano Meoni) ma non ha ancora il candidato sul quale trovare la quadra. Sullo sfondo c’è l’opzione primarie, da molti vista come un boomerang.

C’è la disponibilità dell’ex sindaco Andrea Vignini ma dentro il partito ci sono resistenze di uno "zoccolo duro" di iscritti e personaggi in vista. Il ritorno di Vignini nei ranghi dem (dall’assemblea nazionale alla segreteria regionale) non basterebbero a dissipare i dubbi. Ipotesi alternative? Circola il nome di Luca Bianchi, segretario comunale, e di un team di giovani leve dem. Da Cortona a Foiano: anche qui l’esito del voto non viene dato più per scontato dopo il cambio di colore nella maggiorparte dei comuni. In lizza ci sono il vicesindaco Jacopo Franci e l’assessore Gabriele Corei. Più nebuloso il quadro a Castiglion Fioretino dove il Pd è alla ricerca del nome forte per conquistare il "fortino" del centrodestra: già 4 contendenti per il dopo Agnelli.