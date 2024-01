Elezioni: il giorno del giudizio. Meoni più lontano, risale Chienni

e Laura Lucente

Come batte il cuore della politica. A poco più di quattro mesi dall’apertura delle urne i punti interrogativi si inseguono da una parte all’altra della provincia. E tengono le coalizioni con il fiato sospeso. A Cortona si avvicina a grandi passi la svolta, con l’indicazione di un nuovo candidato a sindaco del centrodestra al posto di Luciano Meoni. A Terranuova le fibrillazioni potrebbero confluire nel terzo mandato di Sergio Chienni. Appeso al prossimo consiglio dei ministri, ma se da Palazzo Chigi dovesse alzarsi la fumata bianca tutto lascia pensare che il sindaco uscente sarebbe pronto a rimettersi in gioco.

Almeno Cortona non ha bisogno di aspettare semafori verdi da Roma. Sono ancora attese le

mosse ufficiali del centro destra che dovrebbero sciogliere gli indugi e annunciare la candidatura alternativa a Luciano Meoni. A nulla, infatti, sembrano valsi gli ultimi appelli del sindaco uscente, compresa una lettera aperta ai partiti. Dalle segreterie regionali di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia l’unica risposta è stata il silenzio, prova di un rapporto ormai al capolinea. Il centro destra è pronto a convergere su Nicola Carini figura di riferimento di Fratelli D’Italia. L'attuale presidente del consiglio comunale e vice presidente della Provincia avrebbe ricevuto il lasciapassare di tutti i

partiti della coalizione, prima a livello regionale e poi su base provinciale e comunale. A pesare sull’asse degli equilibri è la scelta che Meoni prenderà. Essendosi dichiarato, anche nell’ultima lettera aperta ai partiti, "uomo di centro destra" sceglierà la strada di un cosiddetto "passo di lato", mettendo a disposizione la sua lista civica per la causa? Oppure, come più volte annunciato, deciderà comunque di giocarsi la partita da solo, rompendo i rapporti con gli alleati? Le incognite restano molte. Non sul fronte del centrosinistra, dove la campagna elettorale è avviata. L’ex sindaco Andrea Vignini si è presentato insieme ai suoi attuali alleati: dal partito democratico ai 5 stelle insieme alle liste civiche Cortona Civica e il Pungiglione. Il gruppo spera di recuperare nel suo cammino altri alleati. E a Terranuova? Ecco la partita spostarsi sul terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti. Potrebbe sbrogliare una matassa molto intricata nel centro sinistra terranuovese o aprire scenari imprevedibili. La storia è nota. Il vice sindaco Mauro Di Ponte, l’estate scorsa, è uscito allo scoperto, chiedendo le Primarie per scegliere il candidato sindaco. Una proposta che non piace all’interno della coalizione, dove si punta ad una candidatura unitaria senza dover passare dalle urne. Un modo anche per tenere unito lo schieramento. Sembra davvero molto complicato, quindi, che la richiesta di Mauro Di Ponte possa

passare. L’ancora di salvezza, per il Partito Democratico, potrebbe essere il via definitivo al terzo mandato, che sembrava certo fino a qualche settimana fa ma che, negli ultimi giorni, ha visto una frenata di Fratelli d’Italia, al punto che nel prossimo Consiglio dei Ministri, previsto questa settimana, sarà approvato il decreto legge sul’electio day, al cui interno non è detto sia compresa la norma - prevista nelle bozze circolate alla vigilia della riunione - che consente ai sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti di presentarsi per la terza volta consecutiva. Un tema su cui mancava l’accordo generale nel governo, e per il quale sono in corso valutazioni. Se arrivasse l’ok al mandato tris, il centro sinistra è ormai orientato a chiedere all’attuale primo cittadino Sergio Chienni di ripresentarsi. E per lui sarebbe difficile dire di no. Questa mossa, con un colpo solo, risolverebbe la diatriba all’interno della coalizione, perché Chienni metterebbe tutti, o quasi d’accordo. Il quasi riguarda proprio Di Ponte che, a quel punto, potrebbe decidere anche di presentarsi con una propria lista, dando vita ad uno scontro quanto meno inedito, tra sindaco e

vice sindaco. Insomma, a Terranuova, il clima è a dir poco elettrico. E altre piazze sono in bilico: come Castiglion Fiorentino, che a quel punto potrebbe ospitare il tris di Mario Agnelli o Cavriglia con Leonardo Sanni.