Elezioni, i nomi delle 26 sfide. Le scelte fatte, le caselle vuote e l’onda di ritorno degli ex sindaci

Si muovono sullo scacchiere del voto. Non tutti al loro posto, ma a tre mesi dalle urne la mappa dei candidati nei ventisei comuni al voto si va componendo. Il barometro della politica segnala un quadro d’insieme disomogeneo: ci sono piazze dove la primavera è in fase avanzata, il sole splende e si va verso il voto senza scossoni. Ma ci sono piazze dove il "meteo" dentro gli schieramenti segna pioggia fissa e annuncia burrasca. Acque agitatissime in due Comuni, diventati nelle ultime settimane, il simbolo di questa tornata elettorale per il livello di fibrillazioni interne alle forze politiche che si misurano nella corsa al voto. Il dossier Cortona è finito sul tavolo regionale del centrodestra. La coalizione va alle urne con Nicola Carini, ex presidente del consiglio comunale ed autorevole esponente di FdI, dopo un lungo braccio di ferro con il sindaco uscente Luciano Meoni al primo mandato e non riconfermato.

Lui rilancia, mettendosi in gioco alla testa di una lista civica. Dall’altra parte del fiume c’è Andrea Vignini che, superate le resistenze dem nella prima fase, ora guida il primo autobus del centrosinistra targato "campo largo". Primo, perchè l’esperimento cortonese, ha preceduto quello sardo che ha portato Alessandra Todde alla conquista della Regione, strappata al centrodestra. A Cortona i venti sardi soffiano forte e la vera sfida, al di là dei candidati, sarà sul modello di governo per una città con un ruolo strategico, non solo a livello provinciale. Per ora la competizione tra i candidati promette fuochi d’artificio. Gli stessi che ieri ha "sparato"" nel cielo di Terranuova il vicesindaco Mauro Di Ponte in un durissimo j’accuse al Pd per il no alle primarie chieste da mesi. Il numero due della giunta di Sergio Chienni è pronto a correre con una civica contro il sindaco in corsa per il terzo mandato. Paradossi della politica. Fulmini e saette nel centrosinistra anche sopra Castelfranco Piandiscò: pure qui il no dem alle primarie infiamma il clima e la cittadina si spacca a metà: Castelfranco sta con l’assessore Filippo Casini che tuona contro il suo partito, mentre Piandiscò sceglie Massimo Mandò, "babbo" del 118. Tensioni nel centrosinistra a Bucine: il sindaco uscente Nicola Benini non è stato riconfermato dal Pd che punta su Paolo Nannini. Già chiara la sfida a Foiano tra il vicesindaco dem Jacopo Franci e Laura Paolini, alla testa di una civica sostenuta dal centrodestra. Poi ci sono caselle da riempire e nomi ancora nel frullatore delle possibilità. Tra gli "alert" c’è Castiglion Fiorentino dove si prospetta una sfida all’ok Corral tra l’ex sindaco Paolo Brandi (centrosinistra) e l’uscente Mario Agnelli (centrodestra) che accarezza l’idea del terzo mandato. Corsi e ricorsi della politica.