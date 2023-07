Elezioni, i 5 Stelle aprono al dialogo Confronto con Pd e Liste civiche

di Francesco Tozzi

"Siamo fortemente critici sull’operato dell’attuale giunta, ma ci interessa sapere se riguardo ad alcuni temi è possibile operare un cambio di passo". Il Movimento 5 Stelle di San Giovanni, attraverso il suo portavoce Tommaso Pierazzi, scopre le carte in vista delle elezioni del prossimo anno. Dialogo aperto con tutti, purché si delinei una visione della città a lungo termine. In questa fase, per costruire nuove alleanze, sarebbe naturale tessere un confronto con il centrosinistra, ma è un’operazione tutt’altro che semplice. L’ultimo Consiglio comunale ha scavato un solco per i 5 Stelle. "All’interno delle istituzioni - ha dichiarato Pierazzi - quando è stato possibile, abbiamo collaborato. La grande assente è la segreteria del Pd. Mi chiedo se esiste un gruppo fuori dal Consiglio in grado di elaborare una proposta politica, perché ad oggi non vedo un interlocutore. Chi rappresenta il centrosinistra? È forse il sindaco, che ormai si è arroccato dentro Palomar, convinto che a San Giovanni si viva solo di cultura? Vadi si è messa a disposizione del Pd, ma sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il partito. Le sue parole di qualche settimana fa a La Nazione lasciano pochi margini di trattativa. E approfitto per fare appello alla sinistra dentro e fuori dai democratici, ai Verdi, a Sinistra Italiana: se ci siete battete un colpo".

I pentastellati non chiudono neanche alle Liste Civiche Sangiovannesi, sottolineando però un discrimine fondamentale: "Se i civici dovessero trovare un accordo con il centrodestra, il Movimento non sarà della partita. No alla destra e a chi gli strizza l’occhio, come Italia Viva". La situazione politica è ancora magmatica e i 5 Stelle approfittano per elencare alcuni punti sui quali viene richiesta discontinuità rispetto al passato. "Noi - ha aggiunto il coordinatore provinciale del movimento guidato da Giuseppe Conte - siamo disponibili a discutere delle sfide che dovrà affrontare la città. Vogliamo un paese dormitorio oppure un laboratorio per il rilancio del centro storico e delle sue attività? Ponte alle Forche è ormai sottoposto a ogni tipologia di disagio, il rifacimento di viale Gramsci non risolve invece il problema della sicurezza.

La raccolta differenziata è quasi inesistente perché non è in grado di alleggerire la bolletta del cittadino virtuoso. Le opere principali che verranno inaugurate, infine, provengono dalle amministrazioni precedenti e gran parte dei nuovi interventi saranno realizzati grazie al Pnrr. Se guardo a cosa è cambiato dal 2019 - ha concluso Pierazzi - vedo due rotatorie, la nuova casa della cultura e uno stadio dove si può assistere alle partite dalla regionale 69. Per il resto, siamo rimasti alle giunte Viligiardi".