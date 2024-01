Elezioni, giorni frenetici. Socialisti con Vignini. Centrodestra: attesa Carini

Politica cortonese ancora in fermento in vista delle amministrative di giugno. La prima novità arriva dal fronte a sinistra. Si irrobustisce, infatti, il fronte che sostiene la candidatura di Andrea Vignini. A nemmeno una settimana dalla prima uscita ufficiale dell’ex sindaco, il partito socialista cortonese raccoglie l’appello e decide di appoggiare la sua candidatura. La segreteria del Psi conferma "che la decisione è arrivata durante l’assemblea degli iscritti che ha ratificato all’unanimità il suo appoggio al candidato Sindaco Andrea Vignini, esponente di centro-sinistra, alle prossime elezioni amministrative. Un accordo che ci auspichiamo possa contribuire a permettere alle forze di centro-sinistra di tornare ad amministrare il nostro amato territorio".

Un ok atteso da Vignini e i suoi, proprio dopo la "rottura "che gli stessi socialisti avevano ufficializzato con Il gruppo di Italia Viva decisa ad intraprendere una partita a sé con un proprio candidato alternativo. Ok per nulla scontato visti i trascorsi che lo stesso Vignini ha avuto con esponenti del partito socialista. Nel 2014, infatti, Vignini ritirò a poche settimane dalle elezioni (che lo portarono poi a fare il secondo mandato) le deleghe alle attività produttive all’allora assessore Miro Petti, visto che il Psi aveva deciso di candidarsi a sindaco per una lista composta anche dall’Udc. Fratture che a distanza di 10 anni sembrano, però, sanate. "L’innesto dei socialisti nel campo largo della nostra coalizione- conferma Andrea Vignini- la rende più forte e competitiva e porta con sé la storia del più antico partito italiano.

Si tratta di un potente messaggio di coesione e unità che il centrosinistra lancia all’esterno e che contrasta nettamente con le divisioni di un centrodestra ormai allo sbando".

Sono giorni frenetici, invece, in casa del centro destra, alle prese, ancora con l’ufficializzazione delle candidature. Quella di Nicola Carini appoggiata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, è ormai scontata. Il grande nodo, invece, è rappresentato dalle decisioni del sindaco uscente Luciano Meoni che oggi non ha più l’appoggio dei suoi alleati di centro destra. Mentre in prima battuta la sua discesa in campo, anche in solitaria con la sola forza della sua lista civica "Futuro per Cortona" sembrava scontata, oggi questa certezza viene a mancare. Sembra, infatti, che Meoni abbia avuto un nuovo e definitivo confronto con i rappresentanti regionali dei partiti che gli avrebbero chiesto un passo di lato a fronte della sua dichiarata appartenenza politica al centro destra.

Questo significherebbe un appoggio della civica al nuovo progetto politico tracciato con Carini sindaco.

Una decisione che Meoni dovrebbe prendere non più tardi dell’inizio della prossima settimana.