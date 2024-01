Elezioni, c’è un Lucacci per Subbiano. Ezio si candida a sindaco col centrodestra

La corsa alla carica di sindaco di Subbiano è iniziata e tra gli sfindati al sindaco uscente, Ilaria Mattesini, c’è il centrodestra unito rappresentato da Ezio Lucacci (nella foto). Il 2024 si è aperto con la nota di Fratelli d’Italia "e il centro destra tutto" che propongono quale sindaco di Subbiano Ezio Lucacci. "La convergenza sul nome del candidato vi è stata da tempo, ma si è deciso di dare annuncio ufficiale adesso - si legge nella nota di Fratelli d’Italia, il cui segretario provinciale è Francesco Lucacci, figlio di Ezio che in questo caso ha lanciato ufficialmente la candidatura del padre.

La lista che sosterrà il dottor Lucacci è in costruzione ed è quasi completa, spiega FdI. "Solo i partiti di centrodestra che avranno candidati in lista, inseriranno il loro simbolo nel simbolo elettorale a sostegno di Ezio Lucacci. A Subbiano è tempo di chiarezza e della fine dei trasformismi e trasversalismi visti negli anni scorsi. Coloro che sosterranno di essere di centro destra, ma si dichiareranno a sostegno di altri candidati diversi dal dott. Lucacci, saranno dei millantatori che, invece di sostenere il centro destra, si stanno prestando a manovre trasversali e opache a sostengono gruppi di potere, cose già viste delle quali i subbianesi sono stanchi - si legge nella nota - Chiarezza e trasparenza sono con il centro destra e il suo candidato Ezio Lucacci. Non basta dire di essere di centro destra per esserlo". Attese nelle prossime settimane ulteriori ufficialità circa il numero e i nomi degli sfidanti alla carica di sindaco con le elezioni in programma il prossimo giugno.