Elettricisti manutentori a tempo indeterminato

2 ELETTRICISTI

Azienda nel comune di Bucine ricerca un elettricista con patente B, conoscenza base della lingua inglese e dell’informatica. Richiesta flessibilità oraria e disponibilità a trasferte a livello regionale. Preferibile possesso di qualifica e/o diploma inerente la mansione richiesta ed eventuale esperienza pregressa. Contratto a tempo determinato 3 mesi finalizzato all’assunzione. Lavoro full time. Codice: AR-235867. Scadenza: 6 novembre.

Si cercano elettricisti manutentori di impianti per azienda di termoidraulica di Rassina, Castel Focognano, per manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento sia civile che industriale. Gradita esperienza, ma non vincolante. Contratto full-time, a tempo indeterminato. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale. Codice: AR-235247. Scadenza: 25 ottobre.