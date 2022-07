El Negro Hernandez il batterista dei ritmi cubani al Valdarno Jazz

Prosegue la 39esima edizione del Valdarno Summer Jazz festival. L’appuntamento con la musica riprende domani lunedì 18 luglio in piazza Masaccio a San Giovanni alle ore 21.30 (posto unico 15 euro, ridotto 12) con il concerto di uno dei più talentuosi batteristi del panorama jazzistico mondiale: Horacio "El Negro" Hernandez con El Trio insieme a John Beasley al piano, e Jose Armando Gola al basso. Il batterista cubano, pluripremiato ai Grammy Award è stato eletto "Drummer of the Year" nel 1997 e nella sua carriera ha collaborato con le stelle del latin jazz come Tito Puente, con nomi internazionali come come Dizzy Gillespie e Roy Hargrove, oltre a musicisti pop quali Santana, Pino Daniele e Jovanotti.