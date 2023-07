Effetto caldo al San Donato Rafforzata la task force: in corsia anche i turisti Aumentano le polmoniti

Il surplus per il caldo non fa eccezione. Al pronto soccorso si lavora tutto l’anno a ritmi elevati. Ma in queste settimane l’effetto Caronte si fa sentire e gli accessi di persone alle prese con colpi di calore, fanno registrare un aumento del 10 per cento.

Se Firenze e Perugia sono tra le città con il bollino rosso segnalate dal ministero della salute nel picco del fine settimana, Arezzo sta a metà strada e risente comunque dell’impennata. I temporali hanno lievemente allentato la morsa del caldo ma l’afa e il tasso di umidità nell’aria amplificano la percezione del caldo.

"Ci prendiamo cura di persone con i sintomi collegati alle alte temperature e c’è un percorso rafforzato al triage con personale dell’unità Covid che supporta i colleghi orientando il percorso di cura al quale viene sottoposto il paziente", spiega Valeria Donati, una specializzazione in medicina di emergenza e urgenza, nella trincea dell’unità operativa dal 2016. Lavora al fianco del direttore del pronto soccorso Maurizio Zanobetti e in questi giorni affronta anche l’emergenza caldo. "Sono gli anziani i più esposti: arrivano con disidratazione, stati soporosi, tendenza ad addormentarsi e disappetenza. Abbiamo anche casi di bambini con i malesseri provocati dai colpi di calore. Occorre bere molto, mantenendo nell’organismo la giusta quantità di liquidi".

Nel tran tran quotidiano del pronto soccorso ci sono pure "gli operai che lavorano all’aperto e sono esposti agli effetti del caldo. Ci sono stati alcuni casi anche se queste categorie di professionisti sono molto prudenti e attente a non rischiare". Al San Donato chiedono aiuto perfino i numerosi turisti che hanno scelto Arezzo. "Ci sono stranieri che si rivolgono alla nostra struttura per una sintomatologia riconducibile al caldo".

C’è una novità: la tendenza che si registra tra il triage e il reparto, è "un certo aumento dei casi di polmonite, legati in particolare agli sbalzi di temperatura da ambienti climatizzati e l’esterno", spiega Donati che raccomanda: "Occorre modulare e moderare l’utilizzo dell’aria condizionata per evitare repentine variazioni climatiche". E se Caronte impazza a luglio, al pronto soccorso del San Donato ci si prepara già alla canicola d’agosto.

Lucia Bigozzi