Educazione civica Studenti di Centoia in visita al Comune

Capire come funziona la macchina amministrativa del Comune di Cortona e conoscere i suoi organi politici. E’ questo uno degli obiettivi del progetto di educazione civica che gli alunni della quinta elementare della scuola di Centoia stanno portando avanti. Gli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria, nell’ambito degli insegnamenti di storia e geografia, stanno in fatto seguendo un focus rivolto all’educazione civica che prevede la conoscenza del funzionamento degli enti locali. Venerdì scorso, i bambini accompagnati dalle maestre sono stati ricevuti in comune dal sindaco Luciano Meoni e dall’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati. Durante l’incontro con il sindaco e l’assessore, gli alunni hanno avuto modo di formulare domande e osservazioni sul funzionamento della macchina comunale, con questioni relative alla composizione degli organi elettivi, alle elezioni e all’organizzazione degli uffici fra le varie sedi.