Educare alla sana alimentazione. A scuola si diventa eco-contadini

"Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo" diceva Ippocrate, padre della medicina, mostrando di aver compreso l’importanza del cibo già dai tempi dell’antica Grecia. Oggi non è facile far rispettare ai giovani questo consiglio, perché troppo circondati da tentazioni ipercaloriche; per questo, è importante che la scuola intervenga nell’educazione alimentare e faccia conoscere alternative più salutari ed ecologiche. È quello che, da diversi anni, fa la Scuola Primaria di Giovi con la realizzazione del "Progetto GiardinOrto".

Un progetto che, oltre ad avere l’obiettivo di educare alla sana alimentazione, crea contesti in cui si impara cooperando e dà insegnamenti sia di carattere scientifico (cicli naturali, fenomeni fisici, relazione causa-effetto) sia di carattere pedagogico (attesa, cura, rispetto, collaborazione) ed è un progetto il cui valore è reso più grande grazie alla puntuale partecipazione del Centro di Aggregazione Sociale di Giovi.

Gli alunni, infatti, raccolgono i prodotti del loro orto e li portano a piedi direttamente al C.A.S. dove viene cucinata e allestita la merenda che di fatto è stagionale, biologica e a km0!

Tutti gli alunni sono coinvolti e, per questo, ognuno ha un pensiero da voler condividere: "La nostra merenda è ecologica perché a Km0 cioè nessun mezzo inquinante è servito al trasporto della verdura". "È faticoso togliere le erbacce ma sei ripagato da una merenda genuina". "Coltiviamo senza prodotti chimici, così non danneggiamo il nostro corpo". "Ci rende orgogliosi toccare con mano il risultato del nostro impegno ed è anche divertente quando, smuovendo la terra, troviamo insetti a cui diamo un nome".

"Questo inverno ha piovuto molto poco e le verdure sono cresciute lentamente, così abbiamo dovuto aspettare di più rispetto agli scorsi anni". "Il giorno della merenda dell’orto è molto atteso.

I bambini, le maestre e i nonni di Giovi, che cucinano e apparecchiano al C.A.S., si riuniscono in un’occasione da leccarsi i baffi!". "Quest’anno abbiamo mangiato pan con l’olio, insalata mista e una gustosa frittata con cipollotti". "Emozionarsi nel prendersi cura dell’orto è come volere bene a qualcuno".

"L’orto può essere paragonato all’amicizia, perché se lo cresci e lo curi ti ripaga con buoni frutti". "Non tutte le scuole hanno la fortuna di avere maestre e cittadini così disponibili. I bambini gli devono un grazie speciale!".

Un grazie speciale va anche ai bambini che sanno apprezzare la Scuola che vive dentro e fuori dalle mura.