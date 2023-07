Edizione all’alba dei miniera eco-days

Arezzo, 11 luglio 2023 – Prosegue il grande progetto di valorizzazione, riqualificazione e sostenibilità dell'intero Valdarno per mano dell’Associazione "Valdarno Bike Road" con la seconda edizione di “Miniera Eco-Days”, evento dedicato agli appassionati di bici e podismo su strade bianche.

Domenica 16 luglio dalle ore 6 alle 11 il circuito di Bellosguardo e l’area mineraria Enel di Santa Barbara (Cavriglia) saranno il cuore dell’iniziativa organizzata insieme ad Enel, Comune di Cavriglia, Confcommercio Firenze-Arezzo e Banca del Valdarno.

Una giornata dal fascino inusuale caratterizzata dall’alba in un territorio incontaminato: “Durante questa seconda domenica gli appassionati di sport, sia professionisti che amatori, avranno a disposizione l’intera area dell’ex miniera per stare all’aria aperta con mezzi propri, noleggiati o a piedi.

Potranno venire con le proprie famiglie, in gruppo o da soli, sfruttando i chilometri di strade bianche battute appositamente per l’evento”, spiega il presidente dell’Associazione Valdarno Bike Road Francesco Fabbrini. Saranno due i percorsi chiusi al traffico: due anelli ciclabili su strade bianche da 31 e 15 km aperto a Mountain Bike, E-bike e Gravel, da percorrere anche a piedi o di corsa.

La partenza è in località Bellosguardo (Cavriglia) dove i partecipanti potranno parcheggiare gratuitamente i loro mezzi per poi iniziare le varie attività. Per iscriversi gratuitamente alle giornate della Miniera Eco-Days basta scaricare l’App Valdarno Bike Road e registrarsi (disponibile su Apple Store e Google Pay).