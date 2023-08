"Edith Piaf c’est moi", un omaggio al mito L’evento stasera al Festival delle Musiche

Il viaggio itinerante del Festival delle Musiche prosegue con l’appuntamento a Castiglion Fiorentino nella consueta cornice del Chiostro di San Francesco. Stasera alle 21:15, il gruppo Rose et Les Miserables presenterà il visionario progetto musicale "Edith Piaf c’est moi", con la scelta di portare in scena la vita di Edith Piaf, attraverso la narrazione di testi originali alternati alle sue meravigliose canzoni. Non solo un concerto, uno spettacolo musico teatrale ideato da Rosette Sandroni attraverso i toccanti racconti della vita travagliata di Edith. Sul palco Rosette Sandroni voce, Madoka Funatsu fisarmonica, Alberto Serpente piano, Mauro Maurizi contrabbasso e Duccio Venturini batteria.