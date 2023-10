Edilizia residenziale. Bando per gli alloggi

Al via il bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni casentinesi.

E’ possibile presentare la domanda fino al 15 dicembre. I requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti nel bando stesso, pubblicato nei siti degli 8 comuni e dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro i quali, già collocati in detta graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, in questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire quella già presentata. Le domande devono essere corredate da tutta la necessaria documentazione e presentate o a mano all’ufficio protocollo dei singoli comuni o posta elettronica certificata o con raccomandata.