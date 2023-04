Edilizia, controlli a tappeto nei cantieri Cinque denunce per violazioni sulla sicurezza

Proseguono i controlli dei carabinieri nei cantieri edili. Le attività ispettive hanno un duplice obiettivo: la prevenzione degli infortuni professionali e il rispetto delle molteplici normative in materia di lavoro e di ambiente. Le verifiche sono scattate ad Arezzo con l’impiego dei militari dell’Arma locale, e la collaborazione del Gruppo Forestale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Il primo controllo in città è avvenuto in un cantiere di edilizia pubblica dove sono state denunciate due persone per non aver provveduto a proteggere le aperture prospicienti il vuoto e non aver adeguato, da parte del coordinatore, il piano di sicurezza del cantiere, ovvero la relazione tecnica che delinea tutte le fasi operative del lavoro. Per questo è stata fatta una multa di quattromila euro e disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. In una seconda verifica, sempre in città, precisamente nel centro storico, nel cantiere di una residenza privata, sono state denunciate tre persone, presunti responsabili per non aver adeguato il piano sicurezza in base alle lavorazioni in opera, per non aver ancorato bene alla costruzione il ponteggio metallico fisso e, infine, per inidoneità del piano di montaggio uso e smontaggio relativo al ponteggio metallico allestito. Anche in questo caso, è stata fatta una sanzione amministrativa di quattromila euro.