Eden, lo spettacolo può continuare Cinema salvo grazie ai sostenitori

di Alberto Pierini

The show must go on? No, lo spettacolo non deve ma vuole andare avanti. Lo vuole con forza il gruppo di Officine della Cultura, che da qualche anno gestisce l’Eden dopo averlo estratto, per fortuna vivo, dall’incubo di un’altra chiusa. Lo vogliono con altrettanta tenacia quasi 400 aretini, per l’esattezza a ieri sera 377, che si sono frugati in tasca per aiutarlo.

Tutti insieme compatibilmente (beh, si parla o no di cinema?) hanno messo sul tavolo i famosi quarantamila euro necessari a salvare baracca e burattini. Anzi li hanno superati: e il crowdfunding, termine elegante per dire una grande colletta, prosegue. Prosegue fino alla scadenza naturale, che è quella dei primi di marzo. E nella speranza che le garanzie si rafforzino ancora.

Ma intanto la missione è compiuta. Perfino a sorpresa. Poche settimane fa l’iniziativa era uscita dalle vacanze di Natale, la stagione dei generosi, ancora ben lontana dal traguardo. Meno di ventimila euro, una mezza boa e niente di più e il timore di riaffacciarsi ancora sul buio in sala.

Poi un po’ il rilancio dell’allarme e un po’ l’intervento di chi forse aveva aspettato la fine delle feste per farsi sotto ed ecco il semaforo verde. L’Eden va avanti.

Per ora, non ci allarghiamo troppo, va avanti fino a tutto dicembre, quindi al tramonto del 2023. Va avanti malgrado le bollette abbiano avvelenato il clima e malgrado non siano ancora certo recuperate le perdite pesanti della pandemia. Poi? Lo scopriremo solo vivendo o se preferite alle prossime scene.

Come nei migliori film il finale non è scontato, la sceneggiatura non è per niente scontata. Il gruppo di Officine certo non si tira indietro e avrebbe una gran voglia di rilanciare, con nuovi progetti e la prosecuzione dell’attuale gestione.

Ma stavolta ci vogliono soluzioni più durature. E in ogni caso il 2023, la stagione guadagnata alle sale con le unghie e con i denti, è quella decisiva per qualunque cinema. La febbre delle proiezioni o torna da qui a dicembre o non torna più.

I mesi passati sulle piattaforme a guadare il lockdown hanno fatto fiorire i cattivi pensieri perfino tra i fedelissimi. Però segnali di ripresa ci sono. Tra i film che hanno riempito le sale negli ultimi mesi. E anche tra le iniziative straordinarie: come i mercoledì di super essai, posti esauriti anche per pellicole rimasterizzate e tornate come nuove.

In ballo c’è tutta l’area dell’Eden, fatta non solo di cinema al coperto ma anche di arena, di "pagoda" per gli aperitivi, di ristorante. Finora ingredienti sparsi, in teoria un buon pacchetto di spinta. Vedremo. Intanto i 370 sostenitori avranno l’abbonamento a prezzi scontati per il fatidico 2023 e alcuni i vantaggi che si sono guadagnati: come le serate esclusive, la sala tutta per loro, la possibilità di invitare parenti e amici ad una proiezione riservata.

Dai cinema sbarrati al tunnel delle mascherine in sala fino alla festa: in sè ci sono tutti gli ingredienti del lieto fine. I migliori registi non lo amano granché? Beh, per una volta diventino anche loro nazional-popolari.