Ecosistemi e degrado Obiettivo prevenire

"Chi semina raccoglie". Nella torre di Marciano è andato in scena un appuntamento sul tema del ripristino degli ecosistemi. L’obiettivo? Prevenire, fermare e invertire il degrado ambientale in tutto il mondo. L’evento, in occasione della giornata della Terra, si è svolto con la collaborazione dell’azienda agricola Vestri Manuela e si è rivelato un’iniziativa di di formazione e informazione, rivolto sia agli addetti ai lavori che ai consumatori che ha visto la partecipazione di un pubblico interessato e consapevole dell’importanza della tutela dell’ambiente. Durante l’incontro, gli esperti hanno fornito informazioni sulle pratiche agricole sostenibili e sulle nuove tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili e sostenibili nella vita quotidiana.