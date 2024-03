Ecoscambio online: tutto sul progetto

Castiglion Fiorentino è il primo comune della Toscana che, in collaborazione con Sei Toscana, attiva l’Ecoscambio online: un progetto che permetterà di favorire la cultura del riutilizzo dei beni il cui ciclo di vita non sia ancora esaurito, riducendo al contempo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento. Sul portale internet di Sei Toscana, all’interno della pagina del comune di Castiglion Fiorentino, sarà pubblicata una sezione dedicata dove i cittadini residenti nel comune, previa registrazione, potranno sia caricare la foto e i dettagli del bene di cui intendono disfarsi, sia consultare e, nel caso, fare richiesta di un oggetto già presente nel database. Cliccando il pulsante "mi interessa" presente nella pagina di ogni oggetto, saranno messi in contatto la persona che ha messo a disposizione il bene e la persona interessata a prenderlo per definire le tempistiche e modalità di ritiro. Sei Toscana monitorerà lo scambio per avere conferma che sia andato a buon fine: se entrambi gli utenti confermeranno il ritiro l’annuncio sarà cancellato, in caso contrario il bene rimarrà in elenco a disposizione di altri.