"Economia, un anno al rallentatore". La crescita tiene ma i consumi calano

Arezzo, 11 maggio 2023 – Il 2023 cammina più lento in tutto il mondo ma gli indicatori confermano la tenuta del sistema economico. A pesare sulla rincorsa iniziata nel 2022 è soprattutto l’inflazione che fa alzare i tassi di interesse e mette un freno ai consumi. Il contraltare è la flessione dei costi energetici dopo l’impennata d’inverno anche se gli effetti non hanno ancora impattato sull’inflazione. La conseguenza sta nell’analisi di Camera di Commercio sui dati Prometeia relativi all’andamento dell’economia aretina. Il primo choc sta nel rallentamento dei consumi delle famiglie che che a livello nazionale passa dal +5,6% al +0,5% di quest’anno e negli investimenti (dal +9,7% al +2,3%). In flessione anche le stime sul trend dell’occupazione che dal +3,5% del 2022 scenderebbe al +0,8% del 2023. A livello provinciale "il valore aggiunto 2022 si dovrebbe attestare a fine anno a circa 9,48 miliardi di euro, in crescita del 4,7% in termini reali", osserva il presidente dell’ente camerale Massimo Guasconi. Nel 2023 è prevista una "ricaduta del rallentamento a livello mondiale: il valore aggiunto provinciale si dovrebbe attestare a 9,96 miliardi in valori correnti, con una crescita dell’1,4% in termini reali".

L’analisi calibrata sui singoli settori evidenzia un quadro a macchia di leopardo. "L’agricoltura, dopo aver subito una perdita del 4,7% nel 2021, dovrebbe recuperare abbondantemente nel 2022 (+15,3%) e nel 2023 (+7,2%). Al contrario, il manifatturiero archivia un brillante risultato nel 2021 (+12,9%) per poi subire nei successivi anni, molto più degli altri comparti, un deciso rallentamento (+0,6% nel 2022 e +0,9% nel 2023). %). L’edilizia continua a beneficiare della potente spinta degli incentivi fiscali che ha consentito una crescita sia nel 2021 (+ 11%) che nel 2022 (+14,5%). Dal 2023 la riduzione degli incentivi e le difficoltà operative emerse già nell’ultima parte dello scorso anno hanno indotto un sensibile rallentamento: al momento la crescita del valore aggiunto dell’edilizia si attesta per il 2023 a +4%, con una previsione negativa per il prossimo anno". I servizi: dopo aver chiuso il 2021 con un +3,8%, accelerano nel 2022 (+5,4%), grazie anche alla ripresa forte del turismo. Anche qui, tuttavia, "nel 2023 si dovrebbe palesare qualche segnale di rallentamento che dovrebbe limitare la crescita a +1,1%", chiosa Guasconi.

Export: il 2022 si è chiuso con una crescita dell’8,9%, sostenuta dalla performance in crescita dei settori oro e moda. Le stime di Prometeia per gli anni successivi "mostrano la prosecuzione della crescita che viene stimata al +6,9% per il 2023 e al 6,1% per il 2024", osserva il segretario generale Marco Randellini. Il reddito delle famiglie aretine a valori correnti: le stime mostrano una crescita del 6,6% nel 2022 per poi assestarsi nel 2023 (+3,6%) e nel 2024 (+3,2%). "L’andamento, essendo calcolato sui valori correnti, non tiene conto della dinamica inflattiva: con l’inflazione ai livelli attuali si può senz’altro affermare che sia nel 2022 che nel 2023 il reddito reale delle famiglie abbia subito contrazione piuttosto che una crescita".