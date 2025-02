"Eco-Quiz Show" alla Misericordia di Sansepolcro

Oggi alle 16, sul palco del Teatro della Misericordia di Sansepolcro arriva la danza: la Compagnia Simona Bucci porta in scena spettacolo "Eco-Quiz Show" di e con Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, con ideazione, soggetto, allestimento scenico e costumi di Simona Bucci. Lo spettacolo, prodotto da Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti in co-produzione con Dance Gallery Perugia/ Umbria Danza Festival, è consigliato per un pubblico dai 6 anni. Un proverbio del popolo Navajo dice: "Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli". Ai piccoli di oggi – i grandi di domani – è dedicato questo spettacolo che cerca di affrontare il tema dell’ecologia in maniera giocosa e poetica, ma che va a stimolare i bambini coinvolgendoli direttamente. Uno studio televisivo, con sigla, presentatrice, concorrente, domande, risposte, idee possibili, soluzioni, creatività e suggerimenti. Questo è "Eco-Quiz-Show": la presentatrice pone questioni alla concorrente di turno, tutte incentrate sul tema dell’ecologia. Le possibili risposte, alcune volte, conducono a momenti poetici, attraverso il teatro-danza.