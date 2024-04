"Eco-Ambinet Cortona", opere di scena nella montagna cortonese

CORTONA

Fino a domani nella montagna cortonese è di scena il progetto "Eco-Ambinet Cortona". A realizzarlo ci pensa la floral design Marilena Calbini, coadiuvata dal collega Giuseppe Contartese. Sono 12 i partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia arrivati a Cortona da domenica per immergersi e creare opere artistiche nel silenzio e nella bellezza della montagna cortonese. "Il progetto Eco-Ambinet Cortona si lega al concetto più ampio della Land Art – spiega Calbini – ma con una direzione totalmente ecologica che ha già una storia importante sia in Italia che all’estero. I partecipanti che si accostano a questa filosofia, scultori, architetti, floral, studenti di scuole con indirizzi artistici e semplici appassionati sono dotati di estrema sensibilità verso la natura e desiderio di riconnettersi completamente ad essa nel rispetto totale del luogo in cui essi operano. I materiali utilizzati sono attrezzi semplici e lavoro dell’uomo con possibilità di legature fatte solo con materiale naturale quali corde, spaghi e tutto ciò che possa essere integrato e riassorbito dall’ambiente senza alcun impatto nocivo. Le opere, non di grandi dimensioni, devono tener conto oltre che della salvaguardia del luogo anche della sicurezza sia per l’uomo che per gli animali che in esso vivono. Una volta completato il lavoro, l’opera inizia un processo di trasformazione e interazione con la natura che può durare solo alcune ore, come nel caso dell’utilizzo di foglie, o di periodi più lunghi dove le stagioni stesse daranno nuove versioni dell’opera stessa. Il processo di trasformazione che la natura opera sul lavoro è la alla base della filosofia di questo movimento artistico che ha già all’attivo esperienze sia all’estero che nazionali". Giovedì alle ore 17 le opere saranno concluse e presentate al pubblico. L’appuntamento è nel complesso agricolo forestale di Monte Ginezzo.

La.Lu.