Ecco un film documentario per conoscere bene il Parco

PRATOVECCHIO

Un film documentario che mette faccia conoscere il Parco e le sue foreste dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Per festeggiare il trentennale l’ente ha chiesto al giovane regista Paolo Sodi, che opera a livello internazionale ma che da sempre frequenta il Parco, di mettere la sua sensibilità e professionalità per raccontare le foreste vetuste di faggio. Sono uno scenario unico a livello mondiale, di bellezza straordinaria, non a caso inserito nel 2017 nel sito Unesco Patrimonio dell’umanità "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe". "Can you hear them?" questo il titolo del documentario, è stato inoltre selezionato in concorso alla 26esima edizione del Gran Paradiso Film festival. Narra, in sette minuti densissimi di emozioni, l’esperienza di un fotografo che, fin da bambino, scopre la bellezza misteriosa delle Foreste casentinesi, luogo d’elezione per conoscere se stesso e "riconoscersi" come entità naturale. "L’arte dell’equilibrio" è il tema della 26esima edizione del festival, la manifestazione dedicata al cinema più longeva della Valle d’Aosta. Con la direzione artistica di Luisa Vuillermoz, prenderà il via il 24 luglio e toccherà tutti i comuni all’interno del Parco nazionale.

"Paolo è un regista giovane – dice il presidente del Parco Luca Santini – ma la sua voglia di lanciare sempre nuove sfide produttive e artistiche, e di rimanere sempre al passo con le innovazioni, gli ha permesso di accumulare esperienze con professionisti internazionali di primissimo livello. Anche la scelta inconsueta di valorizzare l’inverno del bosco, carico di suggestioni per l’occhio attento e sensibile, diverse ma non meno accattivanti dei colori e delle atmosfere della primavera, dell’estate e dell’autunno, col risultato notevole che ha raggiunto, è un traguardo che premia nuovamente il suo coraggio, il suo talento e la sua intraprendenza". Sono previste 58 proiezioni in 22 giorni e un totale di 85 eventi, Saranno presenti l’autore e Luca Santini, invitato in quanto presidente nazionale di Federparchi.