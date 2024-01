Ecco Spazio Ginestra. Nuova zona sportiva

La pioggia battente non ha impedito, l’inaugurazione dello "Spazio Ginestra" al campo sportivo del Pestello Verde di Montevarchi. La struttura è stata riqualificata quasi interamente e l’intervento ha consentito di recuperare alcune aree che versavano in condizioni non più adeguate.

Dopo diversi anni di lavori è stato restituito alla cittadinanza uno spazio nuovo, dove insistono diverse realtà dilettantistiche della città come l’Asd Ginestra, l’Aquila Montevarchi, il Rugby Mammut, l’As Giglio, il Levanella ‘86 e altri.

Nello specifico gli interventi hanno riguardato vari aspetti: innanzitutto gli spogliatoi per squadre e arbitri, rimessi a nuovo; il campo in terra che è stato rizollato e poi ci si è soffermati sulla recinzione esterna e sull’illuminazione.

Costo complessivo dell’intera operazione circa 260 mila euro, soldi investiti per metà dall’amministrazione comunale montevarchina e per metà dall’Asd Ginestra grazie al superbonus del 110%.

La cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro e brindisi, si è svolta alla presenza del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, dell’assessore allo sport Lorenzo Allegruci e di tutto lo staff e dei giocatori della Ginestra, società calcistica dilettantistica che lì si allena e che disputa il campionato amatoriale.

Il sodalizio ha contribuito in maniera fattiva ai lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo del Pestello Verde. Impianto storico di Montevarchi, nato molti decenni fa, quando il quartiere montevarchino si è allargato in quella direzione.