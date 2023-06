Ecco "Passeggiarno" Studenti protagonisti

SAN GIOVANNI

Dopo un primo rinvio causa maltempo si è tenuta ieri mattina a San Giovanni "Passeggiarno", un’iniziativa inserita nel calendario della settimana della bonifica. Si tratta di un’eco camminata con le scuole del territorio alla scoperta del fiume Arno e della sua importanza per tutte le comunità locali. L’incontro con gli studenti dei licei Giovanni da San Giovanni è stata l’occasione per la presentazione del progetto di sensibilizzazione dei giovani a un corretto rapporto con i corsi d’acqua, imparando a conoscerli, a come difendersi e a come difenderlo. Non sono mancati neanche i riferimenti all’Oca del Nilo, questi splendidi uccelli egiziani dai colori variopinti che vivono, ormai da oltre un mese, lungo il fiume Arno proprio nel territorio comunale. All’evento, organizzato dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno, erano presenti il Sindaco Valentina Vadi, il presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani con l’ingegner Simona Cioli, del settore difesa idrogeologica. Si è partiti dallo stadio comunale per arrivare al ponte Ipazia, in un percorso di poche centinaia di metri dove si sono affrontate, dal vivo, tematiche di grande interesse idraulico, ambientale e civico. Per l’occasione è stato illustrato anche il lavoro svolto dal sistema della bonifica per la prevenzione da piene e alluvioni dove saranno coinvolti proprio i ragazzi dell’istituto scolastico sangiovannese. "Camminare lungo il fiume ci ha permesso di illustrare la sua dinamica e l’importanza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati dal Consorzio per mettere in sicurezza il tratto che attraversa un quartiere cittadino strategico, per la presenza di case, strade e attività commerciali" ha spiegato la presidente Stefani.

Massimo Bagiardi